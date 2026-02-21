sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Ο Μπαρτζώκας αποφασίζει για την 12άδα: Τι ισχύει με Μιλουτίνοφ και Τζόουνς
Μπάσκετ 21 Φεβρουαρίου 2026, 09:49

Ο Μπαρτζώκας αποφασίζει για την 12άδα: Τι ισχύει με Μιλουτίνοφ και Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι στον… αέρα για την 12άδα, λόγω των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα (17:00, ΕΡΤ 2 Sports), με τους Πειραιώτες να έχουν να λύσουν αρκετά θέματα για ακόμη μια φορά ειδικά στη θέση του σέντερ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε στον προημιτελικό να αποχωρεί τραυματίας ο Ταϊρίκ Τζόουνς με ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ στον ημιτελικό με το Μαρούσι τραυματίστηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Αμερικανός ψηλός υπέστη τενοντίτιδα, ενώ ο Σέρβος έχει πιο σοβαρό θέμα, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και η συμμετοχή και των δύο είναι στον… αέρα για τον τελικό. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή και θέλει να αγωνιστεί, ενώ φόρεσε ειδικό κηδεμόνα στο τραυματισμένο χέρι για να είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.

Ο Τζόουνς από την άλλη είναι καλύτερα, δεν αγωνίστηκε και στον ημιτελικό, ενώ προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή. Και οι δύο σέντερ έχουν θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητή και θέλουν να παίξουν στον τελικό, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στον Μπαρτζώκα και φυσικά στο ιατρικό επιτελείο, που θα πρέπει να δώσει το «ΟΚ» για να είναι στην 12άδα.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει περιθώριο να δηλώσει τη λίστα των ξένων και την 12άδα του μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και εκεί θα φανεί αν είναι διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ, χωρίς να αποκλείονται και άλλες εκπλήξεις.

Ο Μπαρτζώκας και μια δύσκολη απόφαση

Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τεχνικός είναι στο… περίμενε για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, οι δύο παίκτες θέλουν σαν… τρελοί να παίξουν και ο Ολυμπιακός στο «5» και με τους δύο διαθέσιμους θα έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό παρά το ρίσκο που ελοχεύει. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος μετά τον τελικό είτε παίξει είτε όχι θα μείνει περίπου τρεις βδομάδες εκτός.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις των ξένων, θα κριθούν από τους δύο ψηλούς. Με την επιστροφή του Ντόρσεϊ, ο μόνος δεδομένος είναι ο Εβάν Φουρνιέ που θα είναι στην 12άδα, ενώ από τους τρεις σέντερ συνολικά (Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς) οι δύο τουλάχιστον θα είναι εντός. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες τρεις θέσεις για τους ξένους στον τελικό θα τις διεκδικήσουν οι Γουόρντ, Πίτερς, Μόρις, Νιλικίνα.

Ουσιαστικά, ο Μπαρτζώκας πρέπει να έχει μαζί του έξι από τους οκτώ που έχει στη διάθεση του και με τα τωρινά δεδομένα δεν αποκλείεται να έχει στην 12άδα και τους τρεις σέντερ και τον Φουρνιέ, ενώ από εκεί και πέρα οι πιθανότεροι είναι οι Μόρις και Πίτερς, με τους Νιλικίνα και Γουόρντ να μένουν εκτός. Ωστόσο, επειδή το θέμα με τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς είναι στον… αέρα μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις και ακόμη και παίκτες όπως ο Πίτερς ή ο Μόρις να είναι εκτός, κάτι που όμως αυτή τη στιγμή μοιάζει πολύ δύσκολο.

Οι 8 ξένοι του Ολυμπιακού που διεκδικούν 6 θέσεις: Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
