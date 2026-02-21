Ο Μπαρτζώκας αποφασίζει για την 12άδα: Τι ισχύει με Μιλουτίνοφ και Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα (17:00, ΕΡΤ 2 Sports), με τους Πειραιώτες να έχουν να λύσουν αρκετά θέματα για ακόμη μια φορά ειδικά στη θέση του σέντερ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε στον προημιτελικό να αποχωρεί τραυματίας ο Ταϊρίκ Τζόουνς με ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ στον ημιτελικό με το Μαρούσι τραυματίστηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Αμερικανός ψηλός υπέστη τενοντίτιδα, ενώ ο Σέρβος έχει πιο σοβαρό θέμα, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και η συμμετοχή και των δύο είναι στον… αέρα για τον τελικό. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή και θέλει να αγωνιστεί, ενώ φόρεσε ειδικό κηδεμόνα στο τραυματισμένο χέρι για να είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.

Ο Τζόουνς από την άλλη είναι καλύτερα, δεν αγωνίστηκε και στον ημιτελικό, ενώ προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή. Και οι δύο σέντερ έχουν θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητή και θέλουν να παίξουν στον τελικό, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στον Μπαρτζώκα και φυσικά στο ιατρικό επιτελείο, που θα πρέπει να δώσει το «ΟΚ» για να είναι στην 12άδα.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει περιθώριο να δηλώσει τη λίστα των ξένων και την 12άδα του μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και εκεί θα φανεί αν είναι διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ, χωρίς να αποκλείονται και άλλες εκπλήξεις.

Ο Μπαρτζώκας και μια δύσκολη απόφαση

Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τεχνικός είναι στο… περίμενε για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, οι δύο παίκτες θέλουν σαν… τρελοί να παίξουν και ο Ολυμπιακός στο «5» και με τους δύο διαθέσιμους θα έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό παρά το ρίσκο που ελοχεύει. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος μετά τον τελικό είτε παίξει είτε όχι θα μείνει περίπου τρεις βδομάδες εκτός.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις των ξένων, θα κριθούν από τους δύο ψηλούς. Με την επιστροφή του Ντόρσεϊ, ο μόνος δεδομένος είναι ο Εβάν Φουρνιέ που θα είναι στην 12άδα, ενώ από τους τρεις σέντερ συνολικά (Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς) οι δύο τουλάχιστον θα είναι εντός. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες τρεις θέσεις για τους ξένους στον τελικό θα τις διεκδικήσουν οι Γουόρντ, Πίτερς, Μόρις, Νιλικίνα.

Ουσιαστικά, ο Μπαρτζώκας πρέπει να έχει μαζί του έξι από τους οκτώ που έχει στη διάθεση του και με τα τωρινά δεδομένα δεν αποκλείεται να έχει στην 12άδα και τους τρεις σέντερ και τον Φουρνιέ, ενώ από εκεί και πέρα οι πιθανότεροι είναι οι Μόρις και Πίτερς, με τους Νιλικίνα και Γουόρντ να μένουν εκτός. Ωστόσο, επειδή το θέμα με τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς είναι στον… αέρα μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις και ακόμη και παίκτες όπως ο Πίτερς ή ο Μόρις να είναι εκτός, κάτι που όμως αυτή τη στιγμή μοιάζει πολύ δύσκολο.

Οι 8 ξένοι του Ολυμπιακού που διεκδικούν 6 θέσεις: Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.