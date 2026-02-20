Μπαρτζώκας για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Θα δείξει η τελευταία προπόνηση…»
Στην κατάσταση των τραυματιών του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μια μέρα πριν τον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
- Όχημα εργολάβου προκάλεσε ατύχημα στο Άλσος της Νέας Σμύρνης – Τραυματίστηκαν μια μητέρα και το παιδί της
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
- Τέμπη: Εξώδικο στην Εισαγγελία Λάρισας από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού
Για την κατάσταση των τραυματιών του Ολυμπιακού, τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μια μέρα πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών τόνισε ότι όλα θα κριθούν στην τελευταία προπόνηση, ανέφερε ότι ο Σέρβος θα φορέσει «κηδεμόνα» στο χέρι για το κάταγμα στον αντίχειρα και στη συνέχεια θα διαπιστωθεί το αν θα καταφέρει να αγωνιστεί.
Αναφορικά με τον Τζόουνς, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός έκανε θεραπείες και θα δοκιμάσει να προπονηθεί.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη, ή όχι».
- Μπαρτζώκας για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Θα δείξει η τελευταία προπόνηση…»
- Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Παναιτωλικό
- Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
- Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
- Οι Αλκυονίδες μέρες που παραλίγο να φέρει ο Τεττέη
- Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»
- Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις