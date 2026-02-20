Μπαρτζώκας για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Θα δείξει η τελευταία προπόνηση…»

Για την κατάσταση των τραυματιών του Ολυμπιακού, τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μια μέρα πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών τόνισε ότι όλα θα κριθούν στην τελευταία προπόνηση, ανέφερε ότι ο Σέρβος θα φορέσει «κηδεμόνα» στο χέρι για το κάταγμα στον αντίχειρα και στη συνέχεια θα διαπιστωθεί το αν θα καταφέρει να αγωνιστεί.

Αναφορικά με τον Τζόουνς, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός έκανε θεραπείες και θα δοκιμάσει να προπονηθεί.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη, ή όχι».