Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για το Κάουνας όπου την Τετάρτη (25/2, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
- Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες
- Βίντεο σοκ στα χέρια του Λιμενικού από τη στιγμή του ναυαγίου στους Καλούς Λιμένες
Ο Ολυμπιακός, μετά τον χαμένο τελικό από τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει στρέψει την προσοχή του στη Euroleague και στο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της regular season (25/2, 20:00.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για τη Λιθουανία και θα έχουν δύο πολύ σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα είναι στην αποστολή τόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και ο Σάσα Βεζένκοφ. Οι δύο ψηλοί των Πειραιωτών που είναι και οι κορυφαίοι της χρονιάς, επέστρεψαν με προβλήματα τραυματισμών από την Κρήτη.
Ο Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού στον ημιτελικό με το Μαρούσι και παρότι αγωνίστηκε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, κρίθηκε προτιμότερο να μην ταξιδέψει για το Κάουνας, ενώ ο Βεζένκοφ τραυματίστηκε στη μέση στον τελικό του Κυπέλλου και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρύνει τον τραυματισμό του.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεση του για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις και τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου που ενσωματώνονται στην Εθνική.
Η δωδεκάδα για το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ.
- Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
- Μασιούλις: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα επιπέδου Final Four»
- Πένθος στον Ολυμπιακό: «Έφυγε» ο Σωτήρης Γκαβέζος
- Αυτή είναι η εντυπωσιακή «Bay Arena», η έδρα της Λεβερκούζεν (pics)
- Οι διαιτητές του Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 18χρονο μεσοεπιθετικό Κάουα
- Λεβερκούζεν: Η πόλη του Σταυρού & της Μπάγερ
- Τι αποκάλυψε ο Λαπόρτα για το συμβόλαιο του Μέσι πριν φύγει από τη Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις