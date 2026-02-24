Οι διαιτητές του Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
Η Ευρωλίγκα όρισε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν το Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός την Τετάρτη.
Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω του το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και στρέφει εκ νέου το βλέμμα του στη Euroleague.
Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν το βράδυ της Τετάρτης (24/2, 20:00) τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague, με στόχο τη βελτίωση του ρεκόρ σε 19-9.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους Λιθουανούς.
Όπως έγινε γνωστό, οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μαρσίν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία) θα διευθύνουν το παιχνίδι.
