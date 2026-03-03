Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Σε ρυθμούς του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κινείται ο Ολυμπιακός, που θα φιλοξενήσει τους Πράσινους (6/3, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν αν θα έχουν διαθέσιμους τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει τραυματίες στις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος, με τον πρώτο να έχει κάταγμα στον αντίχειρα και τον δεύτερο να έχει σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας.

Ο Ολυμπιακός και τα θετικά νέα για Μιλουτίνοφ

Τα καλά νέα έρχονται από τον Σέρβο σέντερ, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ συμμετείχε στην προπόνηση, ενώ αντίθετα, ο Βούλγαρος φόργουορντ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με σκοπό να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.

Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν ότι και ο Βεζένκοφ θα είναι έτοιμος για το σπουδαίο ματς στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να «πατήσει» ακόμη πιο γερά στη δεύτερη θέση και να κάνει ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off της Euroleague.