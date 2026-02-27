Αμφίβολος για το δεύτερο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ο Ρογκαβόπουλος

Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στο Μαυροβούνιο (65-67), το οποίο υποχρέωσε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σε αυτό το παιχνίδι επέστρεψε στα γαλανόλευκα μετά από δύο χρόνια ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ωστόσο η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Δευτέρας (2/3, 20:00) στην έδρα του Μαυροβουνίου είναι αμφίβολη.

Αυτό γιατί στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε πως: «Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».

Στην επιστροφή του στην Εθνική, ο άσος του Παναθηναϊκού είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος στα 12:51 που έμεινε στο παρκέ.