Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Οι νέες φωτό με την Κλέλια Ανδριολάτου, μετά το πάρτι για τα BAFTA
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο για την τελετή απονομής των BAFTA.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA «Maestro» ταξίδεψαν στη Μεγάλη Βρετανία, με αφορμή τα βραβεία BAFTA.
Οι δύο ηθοποιοί παραβρέθηκαν στο after party, το οποίο πραγγματοποιήθηκε μετά την 79η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ.
Στις εικόνες που ανέβασαν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο social media, οι δύο πρωταγωνιστές του «Maestro» πόζαραν μεταξύ άλλων και με την Τεγιάνα Τέιλορ και τον Ίθαν Χοκ.
Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Κλέλια Ανδριολάτου: Λαμπεροί και χαρούμενοι
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επέλεξε μαύρο κοστούμι σε κλασική γραμμή με γραβάτα, ενώ η Κλέλια Ανδριολάτου εντυπωσίασε με το διάφανο ροζ φόρεμά από Vassia Kostara.
Το exclusive event, που συνδιοργανώθηκε από τη British Vogue και το GQ με τη στήριξη της Grey Goose, συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας και της παγκόσμιας showbiz, σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής.
Οι νέες φωτό
Οι δύο ηθοποιοί μετά το πάρτι δημοσίευσαν φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιο τους σχολιάζόντας;
«Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νηφαλιότητα» έγραψε σκωπτικά στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Οι δύο φίλοι και συνεργάτες προγραμματίζουν να μείνουν λίγες ακόμη μέρες στη Βρετανική πρωτεύουσα συνδυάζοντας και ξεκούραση και βόλτες στο Λονδίνο.
