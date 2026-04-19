Maestro: Γιατί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πήρε «τηλέφωνο τον Μόργκαν Φρίμαν»;

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου του Maestro βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να δίνει μια πιο προσωπική διάσταση στη διεθνή απήχηση της σειράς. Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς του MEGA, σε πρόσφατη συνέντευξή του, στάθηκε ιδιαίτερα στην αναπάντεχη στήριξη που δέχθηκε από τον Μόργκαν Φρίμαν, η οποία έφερε το ελληνικό project στο προσκήνιο.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται, οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Παξούς, ένα νησί με το οποίο ο διάσημος ηθοποιός έχει ιδιαίτερη σχέση. Αυτή η σύνδεση στάθηκε η αφορμή για να δει το Maestro, να ενθουσιαστεί και να προχωρήσει σε δημόσια ανάρτηση, με τον Παπακαλιάτη να τον ευχαριστεί στη συνέχεια προσωπικά για τη στήριξή του.

«Τον Μόργκαν Φρίμαν τον γνώρισα πέρυσι το καλοκαίρι στους Παξούς. Ήξερα ότι είχε έρθει πριν στους Παξούς, είχε μια σύνδεση με το νησί, το ήξερε, το αγαπούσε και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά, ήταν γιατί υπήρχε το νησί», ανέφερε αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Μετά του άρεσε όντως η σειρά και έκανε μόνος του αυτό το ποστ. Μετά τον πήρα τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω», κατέληξε.

Tι γνωρίζουμε για τον τέταρτο κύκλο του Maestro μέχρι στιγμής

Τον Μάρτιο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες δια χειρός του Γιώργου Καραγιαννίδη που προοικονομούν το νέο κύκλο του «Maestro».

Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς Maestro μοιράστηκε εικόνες με μερικά από βασικά μέλη του καστ, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος.

Ο τέταρτος κύκλος του Maestro είναι σε φάση προετοιμασίας, με τον δημιουργό να αναφέρει πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στους Παξούς – εκεί, όπου ξεκίνησαν όλα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

Ανατροπές και σασπένς

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον νέο κύκλο του «Maestro», αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποίησαν γυρίσματα εκτός Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται να δούμε μεγάλες ανατροπές και μια τηλεοπτική αφήγηση που θα μας ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα.

«Για τον νέο κύκλο του Maestro κάναμε γυρίσματα στην Βουδαπέστη. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες και περισσότερες σκηνές από αυτές που είχαμε υπολογίσει γιατί ήμασταν πολύ ωραία ομάδα και ανυπομονώ να το μοιράστουμε με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα τόνισε ότι το κλίμα συνεργασίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου σημείωσε ότι η συνέχεια της σειράς δεν ήταν κάτι δεδομένο: «Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Maestro» έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

