Ορέστης Χαλκιάς: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο του στον 4ο κύκλο του «Maestro»

Ο Ορέστης Χαλκιάς βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις συνταρακτικές εξελίξεις που περιμένουν να δουν οι τηλεθεατές στον 4ο κύκλο της αγαπημένης σειράς του MEGA.

Ορέστης Χαλκιάς: Τι αλλάζει στη ζωή του ήρωα που υποδύεται

«Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου».

«Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα», πρόσθεσε.

Και ως τραγουδιστής στη σειρά;

«Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ‘ναι αρκετά συναισθηματικό» είπε ακόμα ο Ορέστης Χαλκιάς.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για την τέταρτη σεζόν

«Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο του MEGA, «Maestro», που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του «Maestro» – που επανέρχεται σύσσωμο – μαζί με νέα πρόσωπα.

Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Η τέταρτη σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη υπόσχεται να ακολουθήσει την ίδια εξαιρετική πορεία, προσφέροντας νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.»