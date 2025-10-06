Maestro: Οι συντελεστές της δραματικής σειράς του MEGA ξεκίνησαν τα γυρίσματα στους Παξούς
Maestro, έρχεται η 4η σεζόν της αγαπημένης σειράς - Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου από την Αθήνα και πλέον η δράση μεταφέρεται στους Παξούς
Η επιτυχημένη σειρά Maestro, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει δυναμικά με την τέταρτη σεζόν της.
Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα γυρίσματα, του νέου κύκλου, από την Αθήνα και Χθες Κυριακή 5 Οκτωβρίου οι συντελεστές μετακόμισαν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της δραματικής σειράς.
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Καλωσόρισε τους συνεργάτες του στους Παξούς
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές του στο Maestro.
«Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί;;;…Ορίστε..Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι…Since 2021 almost every October we are here. Let’s make the best of it!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Η 4η σεζόν του Maestro έρχεται με ανατροπές και συνταρακτικές εξελίξεις για τους ήρωες
H 4η σεζόν του Maestro επιστρέφει με νέες προσθήκες στο καστ και γυρίσματα που θα ταξιδέψουν τους θεατές από την Αθήνα μέχρι τους Παξούς και τη Βουδαπέστη.
Στα νέα επεισόδια θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που αναμένεται να φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.
Έχει ήδη δρομολογηθεί η παραγωγή έξι επιπλέον επεισοδίων που θα ολοκληρώσουν την ιστορία του Maestro, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να υπογράφει το φινάλε της σειράς.
