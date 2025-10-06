magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Maestro: Οι συντελεστές της δραματικής σειράς του MEGA ξεκίνησαν τα γυρίσματα στους Παξούς
TV 06 Οκτωβρίου 2025 | 08:33

Maestro: Οι συντελεστές της δραματικής σειράς του MEGA ξεκίνησαν τα γυρίσματα στους Παξούς

Maestro, έρχεται η 4η σεζόν της αγαπημένης σειράς - Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου από την Αθήνα και πλέον η δράση μεταφέρεται στους Παξούς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Η επιτυχημένη σειρά Maestro, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει δυναμικά με την τέταρτη σεζόν της.

Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα γυρίσματα, του νέου κύκλου, από την Αθήνα και Χθες Κυριακή 5 Οκτωβρίου οι συντελεστές μετακόμισαν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της δραματικής σειράς.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Καλωσόρισε τους συνεργάτες του στους Παξούς

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές του στο Maestro.

«Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί;;;…Ορίστε..Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι…Since 2021 almost every October we are here. Let’s make the best of it!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η 4η σεζόν του Maestro έρχεται με ανατροπές και συνταρακτικές εξελίξεις για τους ήρωες

H 4η σεζόν του Maestro επιστρέφει με νέες προσθήκες στο καστ και γυρίσματα που θα ταξιδέψουν τους θεατές από την Αθήνα μέχρι τους Παξούς και τη Βουδαπέστη.

Στα νέα επεισόδια θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που αναμένεται να φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η παραγωγή έξι επιπλέον επεισοδίων που θα ολοκληρώσουν την ιστορία του Maestro, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να υπογράφει το φινάλε της σειράς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Business
Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
Social 05.10.25

«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Το Ισραήλ πληρώνει Αμερικανούς influencers έως 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας «Project Esther», που ερευνάται για πιθανή παραβίαση του νόμου περί ξένων πρακτόρων.

Σύνταξη
Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ
«Αθάνατο τραγούδι αυτό» 05.10.25

Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε», είπε μεταξύ άλλων η Λουκίλα Καρρέρ για τον θρυλικό Μίμη Πλέσσα.

Σύνταξη
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Το διάφανο, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διάφανο, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή του από βουλευτής, πριν την έναρξη των εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής, που ξεκινά σήμερα.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
Μπάσκετ 06.10.25

Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Πότε ξεκινά το NBA Europe, πόσες ομάδες θα έχει, ποιο θα είναι το φορμάτ. Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου έχει τις απαντήσεις…

Σύνταξη
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο