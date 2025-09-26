Μαρία Καβογιάννη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Maestro 4
Η Μαρία Καβογιάννη θέλησε να μοιραστεί τις πρώτες συναντήσεις της με τους συναδέλφους της.
Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς «Maestro», που θα προβληθεί στο ΜΕGA συνεχίζονται και οι πρωταγωνιστές χαρίζουν στο κοινό μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Αυτή τη φορά, η Μαρία Καβογιάννη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram backstage φωτογραφίες, αποτυπώνοντας το ζεστό κλίμα που επικρατεί.
Μαρία Καβογιάννη: Φωτογραφίες από σκηνές στους Παξούς
Μάλιστα, η ηθοποιός Μαρία Καβογιάννη μαζί με τις συνάδελφους της Κλέλια Ανδριολάτου και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου βρίσκονται σε χαρούμενη διάθεση και η Μαρία Καβογιάννη γράφει:
«Καλή μας αρχή».
View this post on Instagram
Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου
Επίσης, πριν από μερικές ημέρες, η Κλέλια Ανδριολάτου, είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονιζόταν η ίδια με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να διαβάζουν τα νέα σενάρια, ενώ αργότερα, με μια νέα δημοσίευση είχε βάλει το κοινό, «μέσα» στα γυρίσματα της νέας σεζόν.
Ποιοι ηθοποιοί εισβάλλουν στα νέα επεισόδια του Maestro
Εκτός από το βασικό cast των ηθοποιών στην ομάδα εισέρχονται ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου και συγκεκριμένα στα γυρίσματα που ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου.
Οι ρόλοι τους παραμένουν μυστήριο, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χαρακτήρες που θα ανατρέψουν ισορροπίες και θα φέρουν συγκρούσεις στο επίκεντρο της ιστορίας.
- Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
- Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
- Ξεκινά το Super Cup – Τζάμπολ στους ημιτελικούς
- Δανία: Για «υβριδική επίθεση» στη Δανία μιλά η πρωθυπουργός – Απανωτά επεισόδια με drones
- Ηγουμενίτσα: Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα με τον 11χρονο – Η δεύτερη τραγωδία που χτυπά την οικογένεια
- Γιώργος Σαμπάνης: Αλλάζει την ημερομηνία της συναυλίας του στο Κατράκειο λόγω της απεργίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις