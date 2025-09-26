Μαρία Καβογιάννη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Maestro 4

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς «Maestro», που θα προβληθεί στο ΜΕGA συνεχίζονται και οι πρωταγωνιστές χαρίζουν στο κοινό μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Αυτή τη φορά, η Μαρία Καβογιάννη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram backstage φωτογραφίες, αποτυπώνοντας το ζεστό κλίμα που επικρατεί.

Μαρία Καβογιάννη: Φωτογραφίες από σκηνές στους Παξούς

Μάλιστα, η ηθοποιός Μαρία Καβογιάννη μαζί με τις συνάδελφους της Κλέλια Ανδριολάτου και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου βρίσκονται σε χαρούμενη διάθεση και η Μαρία Καβογιάννη γράφει:

«Καλή μας αρχή».

View this post on Instagram A post shared by Maria Kavogianni (@maria_kavogianni_official)

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Επίσης, πριν από μερικές ημέρες, η Κλέλια Ανδριολάτου, είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονιζόταν η ίδια με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να διαβάζουν τα νέα σενάρια, ενώ αργότερα, με μια νέα δημοσίευση είχε βάλει το κοινό, «μέσα» στα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Ποιοι ηθοποιοί εισβάλλουν στα νέα επεισόδια του Maestro

Εκτός από το βασικό cast των ηθοποιών στην ομάδα εισέρχονται ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου και συγκεκριμένα στα γυρίσματα που ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι ρόλοι τους παραμένουν μυστήριο, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χαρακτήρες που θα ανατρέψουν ισορροπίες και θα φέρουν συγκρούσεις στο επίκεντρο της ιστορίας.