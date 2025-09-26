magazin
26.09.2025 | 08:54
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Μαρία Καβογιάννη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Maestro 4
Fizz 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:45

Μαρία Καβογιάννη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Maestro 4

Η Μαρία Καβογιάννη θέλησε να μοιραστεί τις πρώτες συναντήσεις της με τους συναδέλφους της.

Σύνταξη
Vita.gr
Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς «Maestro», που θα προβληθεί στο ΜΕGA συνεχίζονται και οι πρωταγωνιστές χαρίζουν στο κοινό μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Αυτή τη φορά, η Μαρία Καβογιάννη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram backstage φωτογραφίες, αποτυπώνοντας το ζεστό κλίμα που επικρατεί.

Μαρία Καβογιάννη: Φωτογραφίες από σκηνές στους Παξούς

Μάλιστα, η ηθοποιός Μαρία Καβογιάννη μαζί με τις συνάδελφους της Κλέλια Ανδριολάτου και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου βρίσκονται σε χαρούμενη διάθεση και η Μαρία Καβογιάννη γράφει:

«Καλή μας αρχή».

View this post on Instagram

A post shared by Maria Kavogianni (@maria_kavogianni_official)

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Επίσης, πριν από μερικές ημέρες, η Κλέλια Ανδριολάτου, είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονιζόταν η ίδια με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να διαβάζουν τα νέα σενάρια, ενώ αργότερα, με μια νέα δημοσίευση είχε βάλει το κοινό, «μέσα» στα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Ποιοι ηθοποιοί εισβάλλουν στα νέα επεισόδια του Maestro

Εκτός από το βασικό cast των ηθοποιών στην ομάδα εισέρχονται ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου και συγκεκριμένα στα γυρίσματα που ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι ρόλοι τους παραμένουν μυστήριο, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χαρακτήρες που θα ανατρέψουν ισορροπίες και θα φέρουν συγκρούσεις στο επίκεντρο της ιστορίας.

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στα απομνήμονευματά του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25

Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
