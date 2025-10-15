Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία και το μήνυμα από τα γυρίσματα του Maestro στους Παξούς

Τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΜΕGA «Maestro» ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες από τους Παξούς, ενώ μόλις ολοκληρωθούν στο επτανήσιο νησί, οι ηθοποιοί και το συνεργείο θα συνεχίσουν στην Αθήνα.

Η ανάρτηση της Χάρις Αλεξίου

Η Χάρις Αλεξίου δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει χαμογελαστή στον Λογγό Παξών και τη χαρακτηρίζει ως μια όμορφη στιγμή.

«Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών».

View this post on Instagram A post shared by Χάρις Αλεξίου (@haris_alexiou_official)

Κλέλια Ανδριολάτου: Στιγμιότυπα από τους Παξούς

Πριν λίγες ημέρες και η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από τα γυρίσματα στους Παξούς αλλά και από το πάρτυ γενεθλίων, που έκανε με τους φίλους της και συνεργάτες της.

Παράλληλα, ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σημείωσε για την έναρξη των γυρισμάτων του «Maestro» στο προφίλ του στο Instagram: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!»

Πέρα από τους χαρακτήρες που ήδη γνωρίζει το κοινό, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει σχεδιάσει την εισαγωγή δύο νέων προσώπων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της πλοκής. Θα δούμε λοιπόν τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου.