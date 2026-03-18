Γιώργος Μπένος: Πώς αντέδρασε ο πατέρας του στις βίαιες σκηνές του «Maestro»

Ο Γιώργος Μπένος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA.

Γιώργος Μπένος: Η γνωριμία και η συνεργασία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένα μεγάλο δώρο για όλους μας. Δεν τον ήξερα πριν, δεν είχαμε ξαναβρεθεί σε δουλειά. Όταν πέρασα ακρόαση ήμουν πολύ χαρούμενος όπως και κατά τη διάρκεια της audition.

Από όταν η σειρά μπήκε στο Netflix δέχομαι μηνύματα στα social media, κυρίως στα ισπανικά. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε έξω, υπήρχαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και εκεί ήταν και το περίεργο όλης αυτή της κατάστασης αλλά ήταν πολύ γλυκό».

Οι δυσκολίες στα γυρίσματα με τις βίαιες σκήνες

Αναφορικά με τον ρόλο του, είπε ότι «Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του “Maestro” είχα αγωνία και άγχος ότι θα πρέπει να συμπέσουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί μαζί μας, που έχουν τόση εμπειρία. Αυτό ήταν και το ευχάριστο.

Όταν διάβασα το κείμενο και το σενάριο, έβλεπα ότι ο συγκεκριμένος ήρωας φέρει τη δυσκολία αυτή. Με φόβισε αλλά σε δημιουργικό βαθμό.

Με δυσκόλεψαν οι βίαιες σκηνές με τον πατέρα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει και το γύρισμα. Θυμάμαι ακριβώς ότι σκεφτόμουν πως αυτό που εμείς κάνουμε τώρα, συμβαίνει στα αλήθεια. Κάπως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ότι εμείς το κάνουμε στα ψέματα».

Κάπως εκεί με ζόρισε αλλά για καλό. Χαίρομαι που μπήκα στα βαθιά με αυτή τη δουλειά και κληθήκαμε όλοι να μοιραστούμε τόσο σημαντικά θέματα.

Ο Χριστόφορος αυτό κάνει. Οι πρώτες σκηνές που γύρισα ήταν οι βίαιες σκηνές στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχα και άγχος και ένταση, είχα μάθει καλά το κείμενο αλλά πριν το σετ ήμουν πολύ φοβισμένος.

Με “ακυρώνω” πλήρως και πιστεύω ότι θα πάνε όλα λάθος. Τη στιγμή που μπαίνω, λες και πατάς έναν διακόπτη, δε σκέφτομαι τίποτα. Πριν κουβαλάω πολλές σκέψεις».

Με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο και μου είπε «γιατί αγόρι μου το είδαμε αυτό;»

«Το πρώτο επεισόδιο το είδαμε όλη η ομάδα μαζί και το δεύτερο το είδα με φίλους στο σπίτι. Ξεκίναγε με τη βίαιη σκηνή στο σπίτι. Θυμάμαι, όταν τελείωσε με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε:

«Γιατί βρε αγόρι μου το είδαμε αυτό απόψε; Έχω βαρύνει. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Πιο πολύ μου μένει η αίσθηση ότι είδα κάτι βαρύ παρά να σου πω μπράβο”. Τους είχε φορτίσει πολύ έντονα» διηγήθηκε ο Γιώργος Μπένος.