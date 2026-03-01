magazin
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες δια χειρός του Γιώργου Καραγιαννίδη που προοικονομούν το νέο κύκλο του «Maestro».

Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς του MEGA μοιράστηκε εικόνες με μερικά από βασικά μέλη του καστ, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος.

Ο τέταρτος κύκλος του «Maestro» είναι σε φάση προετοιμασίας, με τον δημιουργό να αναφέρει πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στους Παξούς – εκεί, όπου ξεκίνησαν όλα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

Ανατροπές και σασπένς

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον νέο κύκλο του «Maestro», αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποίησαν γυρίσματα εκτός Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται να δούμε μεγάλες ανατροπές και μια τηλεοπτική αφήγηση που θα μας ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα.

«Για τον νέο κύκλο του Maestro κάναμε γυρίσματα στην Βουδαπέστη. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες και περισσότερες σκηνές από αυτές που είχαμε υπολογίσει γιατί ήμασταν πολύ ωραία ομάδα και ανυπομονώ να το μοιράστουμε με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα τόνισε ότι το κλίμα συνεργασίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου σημείωσε ότι η συνέχεια της σειράς δεν ήταν κάτι δεδομένο: «Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Maestro» έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

inWellness
inTown
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
