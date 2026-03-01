O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες δια χειρός του Γιώργου Καραγιαννίδη που προοικονομούν το νέο κύκλο του «Maestro».

Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς του MEGA μοιράστηκε εικόνες με μερικά από βασικά μέλη του καστ, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος.

Ο τέταρτος κύκλος του «Maestro» είναι σε φάση προετοιμασίας, με τον δημιουργό να αναφέρει πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στους Παξούς – εκεί, όπου ξεκίνησαν όλα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

Ανατροπές και σασπένς

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον νέο κύκλο του «Maestro», αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποίησαν γυρίσματα εκτός Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται να δούμε μεγάλες ανατροπές και μια τηλεοπτική αφήγηση που θα μας ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

«Για τον νέο κύκλο του Maestro κάναμε γυρίσματα στην Βουδαπέστη. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες και περισσότερες σκηνές από αυτές που είχαμε υπολογίσει γιατί ήμασταν πολύ ωραία ομάδα και ανυπομονώ να το μοιράστουμε με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα τόνισε ότι το κλίμα συνεργασίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου σημείωσε ότι η συνέχεια της σειράς δεν ήταν κάτι δεδομένο: «Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Maestro» έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.