Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Η Άρσεναλ έκανε το μεγάλο «μπαμ» πριν από δύο καλοκαίρια, δίνοντας 105 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις. Πολλοί ήταν αυτοί που απόρησαν με την επιλογή των «κανονιέρηδων», αλλά δύο χρόνια μετά αποδεικνύεται πως ο Μίκελ Αρτέτα ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

Ο διεθνής Άγγλος είναι ο κορυφαίος μέσος στην Πρέμιερ Λιγκ και δεν χωρά αμφιβολία πως τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην Άρσεναλ, έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του. Σε σημείο μάλιστα που ενδεχόμενη απουσία του από αγώνα των Λονδρέζων, να επηρεάζει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού των πρωτευουσιάνων.

Declan Rice btw. Yet again been the best player on the pitch. The most complete midfielder in the league pic.twitter.com/BFe3GXlxp6 — Stompey🇸🇪 (fan) (@stompey__) September 28, 2025

Ο 26χρονος χαφ είναι το «μυαλό» της Άρσεναλ ή αν προτιμάτε ένα «κομπιούτερ» στον άξονα της μεσαίας γραμμής των πρωτευουσιάνων. Είναι ο ηγέτης των Λονδρέζων, είναι αυτός που θα κάνει την διαφορά και θα πάρει «πάνω του» όλο το παιχνίδι της ομάδας του.

Declan Rice showed today why he’s one of the very best. From his goal saving tackle on Murphy to his assist for Mikel Merino, this is up there with his best for #Arsenal. He managed all phases of the game, and when he moved forward, he pushed everyone with him. World class. pic.twitter.com/3Oel7H4ooG — Adam Keys (@adamkeys_) September 28, 2025

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η εντεκάδα της Άρσεναλ ξεκινά από τον Ράις, καθώς ο Αρτέτα γνωρίζει πολύ καλά ότι ο διεθνής μέσος είναι ο πλέον καθοριστικός παίκτης για την εφαρμογή των πλάνων του.

Οι «κανονιέρηδες» είναι μια από τις δυνατές ομάδες της Ευρώπης την φετινή αγωνιστική σεζόν και ειδικά αυτή την περίοδο, δύσκολα βρίσκει κάποιος άλλη ομάδα στην «Γηραιά» ήπειρο, που να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όπως η Άρσεναλ. Και ηγέτης αυτής της εντυπωσιακής ομάδας είναι ο Ντέκλαν Ράις.

Οι Λονδρέζοι πέτυχαν μια τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Νιούκαστλ με 2-1 και ο Ράις ήταν για ένα ακόμα ματς, φανταστικός. Έδωσε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων στο 84’ αλλά δεν ήταν μόνο η εξαιρετική σέντρα στον Μερίνο.

Declan Rice. His legs in defensive transition, his composure to stay on his feet & ‘delay’ in the duel, his engine, his bravery to skip out a man to speed up the game, his quality in the final 3rd. Plus, above all, his willingness to take responsibility in every moment. ELITE! pic.twitter.com/cUGpGsT9Ms — EBL (@EBL2017) September 28, 2025

Η συνολική εικόνα του Ράις στο χορτάρι του Σεντ Τζέιμς Παρκ, απέδειξε για πολλοστή φορά, πως είναι ο παίκτης που «ρυθμίζει» κάθε λειτουργία στο παιχνίδι των «κανονιέρηδων». Ένα «κομπιούτερ» που λειτουργεί ασταμάτητα κι έχει στην… μνήμη όλες τις εντολές που έχει δώσει ο Αρτέτα.

Δικαιολογημένα λοιπόν οι οπαδοί των gunners αποθέωσαν τον διεθνή μέσο της ομάδας τους μετά το τέλος του αγώνα, με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι ενδεικτικά.

Ο Ράις είναι αυτός που καθορίζει την εικόνα των Λονδρέζων, τόσο σε ότι αφορά το αμυντικό σκέλος όσο και το δημιουργικό. Μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια στο «έξι» αλλά και στο «οκτώ» και ο Αρτέτα γνωρίζει πολύ καλά πως ο διεθνής χαφ δίνει τον τόνο στο παιχνίδι της ομάδας του.

Nobody is talking about how good Declan Rice played today? He’s a Monster 🐎 pic.twitter.com/jd22JKAsKU — Gooner Jerry (@gooner_jerry) September 28, 2025

Ήταν γι’ ακόμα μια φορά εντυπωσιακός και δεν χωρά αμφιβολία πως είναι ο παίκτης – κλειδί για την ομάδα του Λονδίνου, σε κάθε αγώνα. Γι’ αυτό και ο Αρτέτα δεν τον βγάζει… ποτέ από την εντεκάδα της Άρσεναλ.