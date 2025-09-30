sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:42

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Σίγουρος πως η Άρσεναλ έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε παράλληλα για την πορεία της ομάδας του φέτος, την πίεση για τα αποτελέσματα, την κριτική που δέχεται και τα τελευταία αγωνιστικά νέα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τον Ολυμπιακό:

Για το νέο πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε με την Άρσεναλ ο Σαλιμπά και αν φοβόταν ότι θα έφευγε: «Μεγάλα νέα, είμαι πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια στον Γουίλ, αξίζει απόλυτα το νέο του συμβόλαιο. Ήταν εκπληκτικός τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που θα κρατήσω τη ραχοκοκαλιά της ομάδας μαζί μας. Πέρα από τη διάρκεια του συμβολαίου, αγαπάμε τον παίκτη. Μπορείτε να καταλάβετε ότι κάποιοι παίκτες έχουν ένα όνειρο. Κάποιοι από αυτούς θέλουν να παίξουν στην Premier League, κάποιοι από αυτούς θέλουν να παίξουν για την Άρσεναλ και άλλοι θέλουν να παίξουν σε διαφορετική χώρα για διαφορετικό σύλλογο και πρέπει να το σεβαστείτε αυτό.

Ήμασταν πραγματικά τυχεροί, αλλά αυτό δείχνει επίσης τη δύναμη αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου και πόσο πολύ τον αγαπά ο κόσμος και θέλει να έρθει εδώ. Ακόμα και όταν οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να πάνε κάπου αλλού, θέλουν να έρθουν εδώ. Πρώτα απ ‘όλα οι παίκτες, είναι ότι νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτόν τον σύλλογο και νιώθουν δεμένοι με αυτόν και μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία με τον σύλλογο. Νιώθουν ότι τους εκτιμούν, τους αγαπούν εδώ και θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ, κάτι που είναι υπέροχο».

«Έχουμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού και είμαστε έτοιμοι»

Για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στον σύλλογο μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ: «Υπάρχει μεγάλη ενέργεια. Τη στιγμή που έμπαινες στα αποδυτήρια όλοι πανηγύριζαν λόγω του τρόπου και του τρόπου που έγινε, αλλά πρέπει να προχωρήσεις αμέσως και ξέρουμε ότι έχουμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτόν».

Για την φήμη ότι έχει προσκαλέσει πιλότους από την RAF στην ομάδα για να βελτιώσει τις δεξιότητες των παικτών και αν και πότε θα επιστρέψουν στην ομάδα: «Άργησες λίγο, αυτό ήταν πριν από δύο χρόνια, το αεροπλάνο έχει ήδη φύγει».

Για τα αγωνιστικά νέα της ομάδας του: «Καμία έκπληξη. Ο (Πιέρο) Ινκάπιε και ο Νόνι (Μαντουέκε) είναι ακόμα εκτός. Δεν υπάρχουν νέα, οι υπόλοιποι είναι όλοι καλά».

Για το αν ο Όντεγκααρντ είναι έτοιμος να ξεκινήσει: «Ήταν πολύ καλός εναντίον της Νιούκαστλ. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μπορούσες να δεις την επιθυμία και την ευθύνη να προσπαθήσεις να αλλάξεις το παιχνίδι. Ο τρόπος που έπαιρνε αποφάσεις και ο τρόπος που προσεγγίζει κάθε μπάλα – έκανε τη διαφορά για να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του στο φετινό Champions League: «Έχουμε την ίδια φιλοδοξία, η οποία είναι να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολα. Ξέρουμε πόσο σημαντική θα είναι η φόρμα εντός έδρας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και αύριο έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά».

«Η φιλοδοξία είναι να κατακτήσουμε πολλά τρόπαια»

Για την κριτική που δέχεται: «Καταλαβαίνω από τη στιγμή που αναλαμβάνω αυτή την καρέκλα, ότι αυτό που θέλω με αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι να κατακτήσω μεγάλα τρόπαια. Κανείς άλλος δεν χρειάζεται να μας το πει αυτό. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Οι δικαιολογίες δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου».

Για τον νέο σχεδιασμό της σήραγγας στο γήπεδο: «Ως σύλλογος, έχουμε πάντα τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο στο Emirates. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο και τώρα πρέπει να διευκολύνουμε τα πάντα. Η ομάδα πρέπει να δίνει τα σωστά συναισθήματα στους οπαδούς μας κάθε φορά που παίζουμε μπροστά τους. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε να παίξουν κάθε μπάλα μαζί μας, γιατί κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Θέλω να παίζω και να κερδίζω τα πράγματα που θέλουμε να κερδίσουμε , αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο, χρειάζεται ένα γήπεδο που μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις στιγμές».

Για την εμφάνιση του Βίκτορ Γκιόκερες εναντίον της Νιούκαστλ: «Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που το αντιμετώπισε. Συμφώνησε και δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που να έδειξε απογοήτευση. Του είπα ότι θα έπαιρνε κάποιες αποφάσεις και κάποιες όχι και ότι θα είχε δύο ή τρεις παίκτες γύρω του, αλλά μου άρεσε πολύ η αντίδρασή του. Ο τρόπος που χειρίστηκε την κατάσταση συναισθηματικά, αλλά και επειδή συμμετείχε σε πολλές επικίνδυνες στιγμές. Είναι κρίμα που δεν σκόραρε γκολ, γιατί κατά τη γνώμη μου το άξιζε απόλυτα».

Για τον Εμπερέτσι Έζε που παίζει αντί του Μάρτιν Όντεγκααρντ και πώς έχει προσαρμοστεί στην Άρσεναλ: «Έχει διαφορετική ποιότητα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει μαγικές στιγμές. Είμαστε τυχεροί που έχουμε μερικές από αυτές, αλλά όσο περισσότερες μπορούμε να βάλουμε σε κεντρικές θέσεις σε αυτές τις συνθήκες, ειδικά όταν έχει απειλή γύρω του, τόσο περισσότερο παίζουμε με τα δυνατά του σημεία. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας και κάποιος με τον οποίο τα πηγαίνεις πολύ εύκολα. Είναι εξαιρετικά έξυπνος, έχω εντυπωσιαστεί πολύ με το πόσο γρήγορα μαθαίνει τα πράγματα. Η χημεία που έχει με τους συμπαίκτες του και ο τρόπος που επηρεάζει τα παιχνίδια στο σύντομο χρονικό διάστημα που είναι μαζί μας ήταν πραγματικά θετικός».

Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Αθλητική Ροή
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
