Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Η Άρσεναλ προετοιμάζει το πιο φιλόδοξο έργο υποδομών της από το 2006, όταν εγκατέλειψε το ιστορικό Χάιμπουρι για να εγκατασταθεί στο Emirates Stadium. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου σκοπεύει να ανακαινίσει ριζικά το γήπεδο, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από 62.000 σε 80.000 θεατές, και ήδη έχει στείλει στελέχη στη Μαδρίτη για να μελετήσουν το παράδειγμα του Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Το στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα ανακατασκευή άνω του 1 δισ. ευρώ, θεωρείται υπόδειγμα πολυχρηστικού γηπέδου: μπορεί να φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες, συναυλίες, διοργανώσεις NHL και μεγάλες θεαματικές εκδηλώσεις. Αυτή η φιλοσοφία πολλαπλών χρήσεων είναι και ο στόχος του σχεδίου της Άρσεναλ, που θέλει να μετατρέψει το Emirates σε έναν ζωντανό χώρο ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανοιχτό όλο το χρόνο.

Από την εγκαίνια του το 2006, το Emirates αποτέλεσε οικονομικό μοχλό ανάπτυξης για τους «Κανονιέρηδες», αυξάνοντας τα έσοδα ανά αγωνιστική ημέρα σε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όμως, η οικονομική δυναμική έχει πλέον σταθεροποιηθεί — πέρσι ο σύλλογος εισέπραξε 150 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που υπολείπεται σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Με τη νέα ανακαίνιση, η Άρσεναλ φιλοδοξεί να φτάσει το επίπεδο του Tottenham Hotspur Stadium, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2019 και θεωρείται πρότυπο σύγχρονου σχεδιασμού στην Premier League, με χωρητικότητα 63.000 θεατών και κορυφαίες τεχνολογικές εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενδέχεται να οδηγήσουν την Άρσεναλ σε προσωρινή μετεγκατάσταση στο Wembley, όπως συνέβη με την Τότεναμ μεταξύ 2017 και 2019.

Η ανακαίνιση δεν θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Πρωταθλημά 2028, καθώς το Emirates δεν έχει επιλεγεί ως έδρα του τουρνουά που θα φιλοξενήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.

Η Άρσεναλ εντάσσεται έτσι στο ρεύμα των αγγλικών συλλόγων που επενδύουν ξανά στις υποδομές τους: Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζουν νέα έργα, ενώ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσαν πρόσφατα την ανακαίνιση των κερκίδων τους. Στην Premier League του 21ου αιώνα, το γήπεδο δεν είναι απλώς έδρα — είναι κεντρικός άξονας ανάπτυξης, εμπειρίας και κύρους.