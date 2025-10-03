Τα γκολ της Κ19 του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ (vid)
Ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την Αγγλία επικρατώντας με 2-1 για την 2η αγωνιστικής της League Phase του Youth League.
- Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
- Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
- Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
- 33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (1/10) ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Λονδίνο επικρατώντας με σκορ 2-1 της Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.
Μετά την εντυπωσιακή 4άρα επί της Πάφου (4-0) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ακολούθησε το σπουδαίο «διπλό» επί της Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο με 2-1, με την ελληνική ομάδα να ανεβαίνει στους έξι βαθμούς.
Oι Πειραιώτες δημοσίευσαν τα δύο τέρματα της ομάδας Νέων του συλλόγου κόντρα στην Άρσεναλ Κ19 με τα οποία πανηγύρισαν το μεγάλο διπλό (1-2) στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Το σκορ στην αναμέτρηση άνοιξε ο Ίθαν Κορτές στο 20ο λεπτό, ενώ ο Χρήστος Φίλης στο 37’ διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών.
Δείτε το βίντεο με τα γκολ στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Απογοητευμένος ο Αταμάν: «Έχουμε πρόβλημα…»
- Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1: Το έφερε… τούμπα και ανέβηκε 2η!
- Πεναρόγια: «Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα»
- Euroleague: Με νίκη 103-94 επί της Μπολόνια εγκαινίασε η Βαλένθια το νέο γήπεδό της
- Euroleague: Πάρτι έκανε ο Ζακ Σέλιας στο 102-95 της Βιλερμπάν επί της Μπασκόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις