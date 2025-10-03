Τα γκολ της Κ19 του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ (vid)

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (1/10) ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Λονδίνο επικρατώντας με σκορ 2-1 της Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Μετά την εντυπωσιακή 4άρα επί της Πάφου (4-0) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ακολούθησε το σπουδαίο «διπλό» επί της Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο με 2-1, με την ελληνική ομάδα να ανεβαίνει στους έξι βαθμούς.

Oι Πειραιώτες δημοσίευσαν τα δύο τέρματα της ομάδας Νέων του συλλόγου κόντρα στην Άρσεναλ Κ19 με τα οποία πανηγύρισαν το μεγάλο διπλό (1-2) στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Το σκορ στην αναμέτρηση άνοιξε ο Ίθαν Κορτές στο 20ο λεπτό, ενώ ο Χρήστος Φίλης στο 37’ διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών.

Δείτε το βίντεο με τα γκολ στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός: