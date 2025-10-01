sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε ξανά τον… δρόμο! Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Σίμου πέρασαν σαν… άνεμος από το Λονδίνο, «καθάρισαν» 2-1 την Άρσεναλ και μετά το 4-0 της πρεμιέρας επί της Πάφου, έκαναν το 2/2 και βρέθηκαν στην κορυφή της League Phase του Youth League, ισοβαθμώντας στους 6 με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως η Ρεάλ, η Σίτι και η Τσέλσι. Σπουδαία εμφάνιση για τους Πειραιώτες που σκόραραν με τους Κορτές (21′) και Φίλη (37′) στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα αυτό, χάνοντας και άλλες ευκαιρίες για γκολ. Το μόνο που κατάφεραν οι «κανονιέρηδες» ήταν να μειώσουν στο φινάλε, στο τελικό 1-2.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Γιώργος Σίμος επέλεξε τον Καμπαγιοβάνη κάτω από τα δοκάρια, με τριάδα στην άμυνα τους Καρκατσάλη, Μίλιτσιτς και Ρολάκη. Οι Θεοδωρίδης και Αλαφάκης θα είναι οι δύο μπακ-χαφ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, με τους Λιατσικούρα και Φίλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Χάμζα και Κότσαλος επιλέχθηκαν για τις θέσεις πίσω από τον Κορτές, στη διάταξη 3-4-3.

Από την άλλη, η Άρσεναλ ξεκίνησε με τους Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Τζούτζακ, Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμσον και Ανούς, σε διάταξη 4-3-3.

Κόκκινη στο ξεκίνημα για την Άρσεναλ, δύο γκολ ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος

Με τη συμπλήρωση των πρώτων 15 λεπτών στο ματς η Άρσεναλ έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του αρχηγού της Λούι Κόπλεϊ, που έκανε σκληρό φάουλ στον Λιατσικούρα και ο ρέφερι του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Πέντε λεπτά μετά, ο Κορτές έκλεψε την μπάλα πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόραρε για το 0-1 των Πειραιωτών.

Και δεν σταμάτησαν οι μικροί του Γιώργου Σίμου. Εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, πίεσαν και στο 38ο λεπτό ο Χάμζα έκανε τη σέντρα, ο τερματοφύλακας απομάκρυνε, αλλά στην επαναφορά ο Φίλης έκανε το 0-2, που ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Πίεσε η Άρσεναλ, άντεξε ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο ημίχρονο η Άρσεναλ ξεκίνησε πιο δυνατά και προσπάθησε να βρει απάντηση στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Στο 52 λεπτό ο Τζόζεφ σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 58΄η Άρσεναλ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Ονιεκατσούκου να σουτάρει, ο Καμπαγιοβάνης απέκρουσε και κράτησε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 64′, με τον Χάμζα να κλέβει τη μπάλα, να πασάρει στον Λιατσικούρα, το σουτ του Έλληνα μέσου όμως μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ. Στο 76ο λεπτό Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή, με τον Βασιλακόπουλο να πλασάρει και τον τερματοφύλακα των Άγγλων να μπλοκάρει. Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 82′, όταν πλάσαρε ο Λιατσικούρας, απέκρουσε ο τερματοφύλακας και στη συνέχεια η κεφαλιά του Βασιλακόπουλου απομακρύνθηκε και πάλι από τον γκολκίπερ.

Η Άρσεναλ, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 83ο λεπτό σε 1-2 με τον Ογκουννάικε, με τον Τζόζεφ να κάνει την τελική πάσα. Τίποτα άλλο δεν άλλαξε στο ματς, με τον Ολυμπιακό να κρατάει εύκολα αυτή την πολύ σημαντική νίκη.

Οι συνθέσεις:

Άρσεναλ: Πόρτερ, Χάμιλ (46′ Ονιεκατσούκου), Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον (76′ Ογκουναΐκε), Ντούντζιακ (90+2′ Τζουλιέν), Ιμπραχίμ, Κόπλεϊ, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον (85′ Άγκουστιν), Άννους
Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς (90+3′ Αβραμούλης), Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Χάμζα (90+3′ Σιώζιος), Κότσαλος (77′ Λάνα), Φίλης, Λιατσικούρας, Κορτές (61′ Βασιλακόπουλος).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League:

17 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός – Πάφος 4-0
1 Οκτωβρίου Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2
21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
4 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

