Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα… αστέρια του Champions League μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας συνεχίζουν την πορεία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας απόψε, βράδυ Τετάρτης (1/10, 22:00) την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το Champions League με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο (0-0) και αναζητούν στο Λονδίνο την υπέρβαση για να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισής τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Η Άρσεναλ εκκίνησε τη League Phase με νίκη στο Μπιλμπάο επί της Αθλέτικ (0-2).

Αυτή θα είναι η 13η φορά που οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες. Στις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα, με τους Λονδρέζους και τους Πειραιώτες να έχουν πανηγυρίσει από 6 φορές. Από τις 6 νίκες, δε, οι 4 είναι σε επίπεδο Champions League για τους Πειραιώτες και οι τρεις είναι στο Λονδίνο. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκπληκτικό σερί τριών εκτός έδρας νικών επί της Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς!

Η τελευταία «ερυθρόλευκη» νίκη είναι στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League το 2021, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 στο «Έμιρειτς» αλλά τελικά αποκλείστηκε λόγω της ήττας στο Φάληρο (1-3). Επίσης, η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε όμιλο Champions League, το 2015/16, κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό «διπλό» των Πειραιωτών με 3-2.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 επιτεύχθηκε μία από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές νίκες της ιστορίας του Ολυμπιακού, με το 1-2 στην παράταση και το γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο φινάλε που χάρισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League! Αξέχαστη βραδιά!

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, αλλά κανονικά υπολογίζεται ο Σιπιόνι. Από την άλλη πλευρά, για τον Αρτέτα ο Πιέρο Ινκάπιε και ο Νόνι Μαντουέκε είναι εκτός πλάνων.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός