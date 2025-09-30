Ολυμπιακός: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση ενόψει Άρσεναλ (vid)

Το μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League πλησιάζει. Το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τους ισχυρούς «κανονιέρηδες» και θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Οπως δήλωσε και προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου η ομάδα του θα πρέπει να παραταχθεί χωρίς φόβο και άγχος ώστε να απολαύσει το παιχνίδι και να πετύχει το καλύτερο δυνατό που μπορεί.

Άλλωστε όπως πρόσθεσε ο Ισπανός αυτά τα παιχνίδια είναι που θέλουν να παίζουν οι παίκτες του καθώς έχουν μεγάλο κίνητρο.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του το βράδυ της Τρίτης (30/9) στο Emirates χωρίς να προκύψει κάποιο απρόοπτο.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε που εκπροσώπησε τους παίκτες των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου συμφώνησε απόλυτα με τον προπονητή του για το υψηλό κίνητρο που έχουν οι ποδοσφαιριστές σε τέτοια ματς: «Φυσικά για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ όμορφο και θέλουν να παίζουν απέναντι στις καλύτερες ομάδες και τους καλύτερους. Είναι σημαντικό να παίζουμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ, είτε με τον Λεβαδειακό», η χαρακτηριστική ατάκα του Πορτογάλου που έχει σκοράρει σε αυτό το γήπεδο με τη Γουλβς.

Θυμίζουμε την αποστολή που έχει ταξιδέψει στο Λονδίνο: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης, Μαρτίνς.