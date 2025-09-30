Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης από την Άρσεναλ στο «Έιμιρεϊτς» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μια μέρα πριν το σπουδαίο ματς, ο Ντάνιελ Ποντένσε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα -μαζί με τον προπονητή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ- και έδωσε το σύνθημα για τους «ερυθρόλευκους»: «Είναι μία τεράστια ομάδα αλλά ο στόχος είναι να παίζουμε για τη νίκη είτε είναι με την Άρσεναλ είτε με τον Λεβαδειακό», τόνισε ο Πορτογάλος ο οποίος σημείωσε ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα είναι έτοιμοι για αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε στη συνέντευξη Τύπου πριν το Άρσεναλ – Ολυμπιακός:

Έχεις εμπειρία από την Αγγλία. Πώς περιμένεις το αυριανό ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει αποτέλεσμα;

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι και με υψηλό ρυθμό. Υπάρχουν δύσκολα σημεία, ειδικά στις στατικές φάσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς και για αυτούς. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί για να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό ματς εδώ».

Τις τρεις φορές που ήρθε ο Ολυμπιακός στο Εμιρέιτς, κέρδισε με δύο Πορτογάλους προπονητές. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναληφθεί μία νίκη με πρωταγωνιστή έναν Πορτογάλο ποδοσφαιριστή;

«Πάντα είχαμε και πολλούς Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Το έχουμε καταφέρει. Έχουμε παίξει σε αυτό το επίπεδο κι άλλες φορές. Ίσως είναι μία καλή ευκαιρία για να ξανακάνουμε το ίδιο».

Για τους ποδοσφαιριστές όταν αντιμετωπίζουν αστέρια του αθλήματος, πόσο μεγαλύτερο κίνητρο είναι να μπουν σε ένα τέτοιο γήπεδο και να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν;

«Φυσικά για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ όμορφο και θέλουν να παίζουν απέναντι στις καλύτερες ομάδες και τους καλύτερους. Είναι σημαντικό να παίζουμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ, είτε με τον Λεβαδειακό».

Έχεις πετύχει γκολ με τη Γουλβς στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τί στοιχεία πρέπει να έχετε αύριο για να φύγετε νικητές;

«Νομίζω ότι είναι μία ερώτηση που πρέπει να την απαντήσει ο προπονητής. Η άποψή μου είναι ότι η ομάδα παίζει πολύ γρήγορα, έχει υψηλό ρυθμό. Κι εγώ έπαιξα εδώ με τη Γουλβς. Θα πρέπει να κάνουμε ένα έξυπνο παιχνίδι και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που θα μας παρουσιαστούν».

Ποιες είναι οι διαφορές του τωρινού αγγλικού πρωταθλήματος με το αγγλικό πρωτάθλημα που είχες παίξει εσύ; Μπορείς να κάνεις μία σύγκριση και με το ελληνικό πρωτάθλημα;

«Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο του κόσμου, γιατί έχει αυτόν τον γρήγορο ρυθμό. Είναι δύσκολο να βρεις άλλα πρωταθλήματα με τόσο υψηλό ρυθμό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που αντιμετωπίζω. Παίζοντας στον Ολυμπιακό σε σχέση με το πώς έπαιζα στη Γουλβς, είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουμε διαφορετικά στον Ολυμπιακό, γιατί εδώ θέλουμε παντού να κερδίζουμε. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βρίσκω. Στη Γουλβς ήταν πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και πολύ γρήγορα, αλλά τώρα με τον Ολυμπιακό πρέπει να κερδίζουμε παντού».