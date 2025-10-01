Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος! Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται απόψε (1/10, 22:00) από την Άρσεναλ, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και αν υπάρχει ένα αγαπημένο γήπεδο στην Ευρώπη για του Πειραιώτες, τότε σίγουρα είναι το Emirates.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζήσει μεγάλες στιγμές στην έδρα των «κανονιέρηδων» από την οποία έχει φύγει νικητής τρεις φορές την τελευταία δεκαετία και μάλιστα τα «διπλά» του είναι συνεχόμενα.

Και τότε, όπως και τώρα, προφανώς η Άρσεναλ είχε τεράστια διαφορά στο μπάτζετ και στο ρόστερ της με αυτό του Ολυμπιακού όμως οι ερυθρόλευκοι είχαν «νικήσει» και το χρήμα.

Ο Ολυμπιακός στο Emirates

29 Σεπτεμβρίου 2015: Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ στο Emirates για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, της σεζόν 2015-16. Οι Πειραιώτες με τον Μάρκο Σίλβα στο «τιμόνι» κάνουν την έκπληξη και ανοίγουν το σκορ απέναντι στους «κανονιέρηδες» με τον Πάρντο. Η συνέχεια γνωστή. Ο Γουόλκοτ ισοφαρίζει, αλλά ο Ολυμπιακός απαντά με το αυτογκόλ του Οσπίνα, μετά από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη και οι Ερυθρόλευκοι πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη, οι Πειραιώτες συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό, με επιθετική νοοτροπία και παρόλο που η Άρσεναλ ισοφαρίζει στο 65′ με τον Αλέξις Σάντσες, ένα λεπτό μετά ο Φινμπόγκασον σκοράρει για το 2-3, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

27 Φεβρουαρίου 2020: Το επικότερο διπλό! Στη ρεβάνς του 0-1 στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Λονδίνο και στέλνει το ματς στην παράταση, με το γκολ του Σισέ. Η Άρσεναλ αντιδρά στο έξτρα μισάωρο αλλά στο 119′ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί σκοράρει και στέλνει τους Πειραιώτες στους «16» του Europa League.

18 Μαρτίου 2021: Το τρίτο κατά σειρά διπλό, στην τελευταία επίσκεψη στο Emirates. Τότε και πάλι ο Ελ Αραμπί είχε βρει δίχτυα διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό στα νοκ άουτ του Europa League, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το 3-1 των Λονδρέζων στο Καραϊσκάκη.