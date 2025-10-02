Ο Αρτέτα έπαθε «πλάκα» με τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ, στον αγώνα των δύο ομάδων για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην πήραν ένα θετικό αποτέλεσμα στο Emirates, αλλά κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμηση των «κανονιέρηδων».

Μόνο τυχαία άλλωστε δεν ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο προπονητής των gunners στην συνέντευξη Τύπου, για να περιγράψει την αγωνιστική εικόνα των πειραιωτών, εκθειάζοντας την απόδοση των πρωταθλητών Ελλάδος.

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε και στην τοποθέτηση που έκανε ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο Emirates.

Περίπου 4.000 οπαδοί της ομάδας του λιμανιού δεν σταμάτησαν να τραγουδούν ούτε… δευτερόλεπτο, ενισχύοντας την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και ο Μίκελ Αρτέτα αποθέωσε τον κόσμο των πρωταθλητών Ελλάδος.

«Είδαμε ότι η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στήριξαν πολύ την ομάδα τους. Νομίζω ήταν κάτι το απίστευτο» ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του προπονητή των «κανονιέρηδων», ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως και ο αγγλικός Τύπος αφιέρωσε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο στήριξαν τους «ερυθρόλευκους» οι οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Αρτέτα όμως είχε μόνο καλά λόγια να πει και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον προπονητή των Λονδρέζων να επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Ήταν περίεργο που αντιμετώπισα έναν πρώην προπονητή μου, αλλά όπως είπα και πριν από το παιχνίδι χάρηκα πολύ που τον είδα. Μεγαλώνω κι εγώ σε ηλικία και βρίσκομαι αντιμέτωπος με τους προπονητές που ξεκίνησα την καριέρα μου. Έμαθα πολλά από τον Μεντιλίμπαρ και του εύχομαι κάθε καλό στην καριέρα του.

Ξέραμε καλά ότι έχει δημιουργήσει μια συμπαγής ομάδα, μια ομάδα που είναι σε θέση να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κι έτσι ακριβώς έγινε. Είναι μεγάλη υπόθεση για μας ότι καταφέραμε να νικήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρω ότι ο αντίπαλός μας είναι μια αποτελεσματική ομάδα».