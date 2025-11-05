Η συμφωνία Ίντερ – Μίλαν προκαλεί πρόβλημα στην… Γιουνάιτεντ

Η συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και της Μίλαν για την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου γηπέδου, δημιούργησε κλίμα ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων του Μιλάνου.

Το πρότζεκτ που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει την κατασκευή ενός φανταστικού γηπέδου αλλά και την αξιοποίηση ενός μεγάλου χώρου περιμετρικά του νέου γηπέδου, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στην ιταλική μεγαλούπολη.

Ίντερ και Μίλαν συμφώνησαν σε όλα και πλέον το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Η συγκεκριμένη είδηση πάντως προκάλεσε… αναστάτωση σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και πιο συγκεκριμένα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα πράγματα μάλιστα δεν είναι απλά, καθώς το πρότζεκτ κατασκευής του νέου γηπέδου της Ίντερ και της Μίλαν, φαίνεται πως επηρεάζει τα σχέδια του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για το πλάνο κατασκευής νέου γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο για το νέο γήπεδο των δύο ομάδων του Μιλάνου (χωρητικότητας 71.500 θεατών) είναι η ίδια στην οποία έχει αναθέσει ο Ράτκλιφ την μελέτη για την κατασκευή του νέου Τράφορντ, σ’ ένα φιλόδοξο σχέδιο για την κατασκευή γηπέδου χωρητικότητας 100.000 θεατών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κόστος για την κατασκευή του νέου γηπέδου της αγγλικής ομάδας θα φτάσει τα δύο δισεκατομμύρια λίρες αλλά τώρα η κατάσταση φαίνεται πως περιπλέκεται.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει το πλάνο για την ανέγερση νέου γηπέδου στο Μιλάνο, φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στο έργο για τη νέα έδρα της Ίντερ και της Μίλαν, με τις δύο ιταλικές ομάδες να επενδύουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα πάντως με τα δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο, ο Ράτκλιφ θεωρεί πως δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα στο πλάνο που έχει εκπονήσει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια σκέψη γι’ αναθεώρηση του αρχικού πλάνου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων για το νέο γήπεδο της αγγλικής ομάδας, το 2030.