Μίλαν και Ίντερ αγόρασαν το «Σαν Σίρο» και ετοιμάζουν ανακαίνιση

Το ιστορικό «Σαν Σίρο» έγινε κι επίσημα ιδιοκτησία της Ίντερ και της Μίλαν. Το συμβόλαιο υπογράφηκε σήμερα το πρωί, επιτρέποντας στις δύο ομάδες του Μιλάνου να γίνουν συνιδιοκτήτριες του σταδίου και των γύρω περιοχών.

Η συνάντηση στο γραφείο του συμβολαιογράφου Φιλίπο Τζαμπάν ξεκίνησε στις 08:30 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 13:00. Τα τελικά βήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά οι υπογραφές έχουν ήδη μπει.

«Τα καλά πράγματα χρειάζονται πάντα χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι, φεύγοντας από το γραφείο.

Η συνολική συμφωνημένη τιμή αγοράς ανέρχεται σε 197,08 εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ), την οποία η Ίντερ και η Μίλαν θα καταβάλουν στο δήμο σε δόσεις: