Μίλαν και Ίντερ αγόρασαν το «Σαν Σίρο» και ετοιμάζουν ανακαίνιση
Μίλαν και Ίντερ έκαναν δικό τους το ιστορικό γήπεδο, Σαν Σίρο και πλέον ετοιμάζονται την μεγάλη ανακαίνισή του, με μερική κατεδάφιση να είναι στα υπόψιν.
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Πώς ο αρχαιότερος πολιτισμός της Αμερικής επέζησε από μια κλιματική καταστροφή
- Ποιοι αντιδρούν στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
- Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απάτησε τη δεύτερη σύζυγό του και ήλπιζε «να βρει κι αυτή εραστή»
Το ιστορικό «Σαν Σίρο» έγινε κι επίσημα ιδιοκτησία της Ίντερ και της Μίλαν. Το συμβόλαιο υπογράφηκε σήμερα το πρωί, επιτρέποντας στις δύο ομάδες του Μιλάνου να γίνουν συνιδιοκτήτριες του σταδίου και των γύρω περιοχών.
Η συνάντηση στο γραφείο του συμβολαιογράφου Φιλίπο Τζαμπάν ξεκίνησε στις 08:30 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 13:00. Τα τελικά βήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά οι υπογραφές έχουν ήδη μπει.
«Τα καλά πράγματα χρειάζονται πάντα χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι, φεύγοντας από το γραφείο.
Η συνολική συμφωνημένη τιμή αγοράς ανέρχεται σε 197,08 εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ), την οποία η Ίντερ και η Μίλαν θα καταβάλουν στο δήμο σε δόσεις:
- 91,96 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης αγοράς
- Μια δεύτερη δόση θα υπολογιστεί με βάση την ακαθάριστη επιφάνεια του νέου σταδίου και πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ημερών από την εκπλήρωση ορισμένων πολεοδομικών απαιτήσεων·
- Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της μερικής κατεδάφισης του «Μεάτσα»
- Ένα πιθανό υπόλοιπο έως 22 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των εκπιπτόμενων εργασιών.
- Λίγες φορές μιλάει έτσι ο αντίπαλος…
- Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
- Μράβατς (προπονητής Μάλμε): «Απίστευτο να αγωνίζεσαι εναντίον του Μπενίτεθ»
- Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
- Πιερό: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί»
- Νίκολιτς ενόψει Σάμροκ Ρόβερς: «Να είμαστε έξυπνοι…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις