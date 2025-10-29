Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Τζοσέπ Μαρτίνεθ, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (28/10) και καθώς κατευθυνόταν προς την προπόνηση της Ίντερ, χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο σε αναπηρικό αμαξίδιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Το περιστατικό συνέβη στο Κόμο και πλέον ο 27χρονος κατηγορείται από τις αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τι αναφέρει η αστυνομία για τον τερματοφύλακα της Ίντερ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, ο 81χρονος έχασε τον έλεγχο και το αμαξίδιο κινήθηκε από τον ποδηλατόδρομο στον αυτοκινητόδρομο την ώρα που περνούσε ο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο Ισπανός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ήταν εμφανώς σοκαρισμένος. Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, ένα ασθενοφόρο και ένα αερασθενοφόρο, ωστόσο οι προσπάθειες να σώσουν τον 81χρονο ήταν ανεπιτυχείς.

Οι αρχές κάνουν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αν διαπιστωθεί ότι ο Μαρτίνεθ παραβίασε κάποιον κανόνα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τότε η ποινή που αντιμετωπίζει φτάνει από 2 έως 7 χρόνια φυλάκισης. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι ο τερματοφύλακας δεν φέρει καμία ευθύνη, τότε θα αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά του προσώπου του.

Ο 27χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε όλα τα τεστ της αστυνομίας για να κριθεί η οδηγική του ικανότητα, ενώ οι αρχές ερευνούν την ταχύτητα του οχήματος. Παράλληλα, η σορός του 81χρονου έχει τεθεί στη διάθεση της εισαγγελίας του Κόμο, η οποία διέταξε νεκροψία και κατάσχεση των δύο οχημάτων.