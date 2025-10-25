Νάπολι – Ίντερ 3-1: Πήρε το ντέρμπι και ανέβηκε στην κορυφή η πρωταθλήτρια

Μεγάλη νίκη για τη Νάπολι με 3-1 απέναντι στην Ίντερ στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Οι περυσινοί πρωταθλητές της Serie A, μετά την αποψινή επικράτηση, προσπέρασαν τη Μίλαν και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το σκορ στο ματς άνοιξε ο Ντε Μπρόινε για τους γηπεδούχους με κερδισμένο πέναλτι και στη συνέχεια αποχώρησε ως τραυματίας. Την τριάρα κόντρα στους «νερατζούρι» υπέγραψαν στο δεύτερο μέρος οι ΜακΤομινέι και Ανγκισά. Ο Τσαλχάνογλου ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ για την Ίντερ.

Παρόλο που η Ίντερ έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς, με κάποιες ευκαιρίες του Μπαστόνι (9′) και Τσαλχάνογλου (13′), τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για τους «νερατζούρι» στη συνέχεια.

Η Νάπολι κέρδισε πέναλτι στο 3ο’, το οποίο ελέγχθηκε στο VAR και ακολούθησε η εύστοχη εκτέλεση του Ντε Μπρόινε στο 33′, ο οποίος έκανε το 1-0 αλλά, αποχώρησε μετά το γκολ ως τραυματίας με ενοχλήσεις στο πόδι.

Για το πρώτο μέρος, δόθηκαν έξι λεπτά καθυστερήσεων και ο Λαουτάρο «απείλησε» τους «παρτενοπέι» με σουτ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη Νάπολι να έχει το προβάδισμα με 1-0.

Το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» είχε ανάλογη εικόνα με τη Νάπολι να διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Σκοτ Μακτομινέι έκανε το 2-0 στο 58′ με ασίστ του Σπινατσόλα.

Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει και ο Τσαλχάνογλου μείωσε σε προσωρινά στο 59′ με άψογη εκτέλεση από την άσπρη βούλα σε κερδισμένο πέναλτι. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, το 2-1 έγινε 3-1 με γκολ του Ανγκισά στο 66′, ο οποίος σημάδεψε το δεξί δοκάρι. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 7 λεπτά καθυστερήσεις και τελικό σκορ 3-1 με εμφατική επικράτηση των «παρτενοπέι».

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μπουοντζιόρνο (90’ Μποϊκέμα), Ντι Λορέντζο, Ζεσούς, Σπινατσόλα (90’ Γκουτιέρεθ), Γκίλμουρ, Πολιτάνο (82’ Ελμάς), Ανγκισά, Ντε Μπρόινε (37’ Ολιβέρα) , Νέρες (82’ Λανγκ), ΜακΤόμινεϊ

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ντάμφρις (73’ Λουίς Ενρίκε), Μχιταριάν (32’ Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο, Μπαρέλα (73’ Σούτσιτς), Τσαλχάνογλου (73’ Φρατέζι), Μπονί (62’ Εσπόζιτο), Λαουτάρο Μαρτίνες.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Μίλαν – Πίζα 2-2

Πάρμα – Κόμο 0-0

Ουντινέζε – Λέτσε 3-2

Νάπολι – Ίντερ 3-1

Η βαθμολογία:

