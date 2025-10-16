Ρεκόρ οικονομικής ανόδου για την Ίντερ

Η Ίντερ ζει την καλύτερη -οικονομικά- περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Η οικονομική έκθεση για τη σεζόν 2024-25, που εγκρίθηκε από τη συνέλευση των μετόχων, αποκάλυψε έναν απολογισμό ρεκόρ: έσοδα που φτάνουν τα 546 εκατομμύρια ευρώ και καθαρό κέρδος 35 εκατομμυρίων –το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από δεκαετίες. Το επίτευγμα αυτό δεν στηρίχθηκε σε περιορισμό εξόδων αλλά στην εκρηκτική αύξηση του τζίρου, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη πορεία στο Champions League και στη συμμετοχή στο νέο Μουντιάλ συλλόγων.

Μπορεί για τους φίλους της ομάδας η χρονιά να άφησε πικρή γεύση –με χαμένους τελικούς και δεύτερη θέση στη Serie A– όμως από οικονομικής πλευράς αποτέλεσε σημείο καμπής. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σπάζοντας το πανιταλικό ρεκόρ που κρατούσε από την εποχή του Ρονάλντο στη Γιουβέντους (464 εκατ.). Το Champions League υπήρξε ο καταλύτης, αποφέροντας σχεδόν 190 εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις της UEFA, τα εισιτήρια και τις χορηγίες που συνδέθηκαν με τη συμμετοχή στον τελικό. Παράλληλα, το «Σαν Σίρο» επανήλθε δυναμικά στην κορυφή των εσόδων, με 99 εκατομμύρια από εισιτήρια, πακέτα φιλοξενίας και αναβαθμισμένες παροχές στους θεατές.

Το εμπορικό τμήμα της ομάδας κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή άνοδο. Τα έσοδα από χορηγίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 29% σε ένα χρόνο, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του brand «Inter». Το online εμπόριο ενισχύθηκε μέσω της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων του συλλόγου, ανεβάζοντας τη δραστηριότητα merchandising στα 29 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τα τηλεοπτικά δικαιώματα ανέβηκαν εντυπωσιακά –από 176 σε 264 εκατομμύρια– χάρη στον τελικό της Ευρώπης και στη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο προσέφερε εγγυημένο bonus 31 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του κόστους προσωπικού, η Ίντερ απορρόφησε τις αυξήσεις μισθών των πρωταγωνιστών της, όπως των Λαουτάρο Μαρτίνες και Νικολό Μπαρέλα, που ανέβασαν το συνολικό μισθολογικό έξοδο στα 219 εκατομμύρια. Παρότι οι πωλήσεις παικτών ήταν περιορισμένες, με τις καθαρές υπεραξίες να πέφτουν στα 14 εκατομμύρια, η εξοικονόμηση στα αποσβέσεις των συμβολαίων (61 εκατ. από 75) και τα υψηλά έσοδα αντιστάθμισαν επαρκώς τις αυξημένες δαπάνες.

Το σημαντικότερο είναι ότι το οικονομικό «θαύμα» ήρθε μόλις τέσσερα χρόνια μετά το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του συλλόγου, όταν η Ίντερ είχε καταγράψει ζημία 246 εκατομμυρίων τη σεζόν 2020-21. Με την Oaktree πλέον να ελέγχει τα μερίδια και να έχει εισφέρει κεφάλαιο 52 εκατομμυρίων, η στροφή προς μια πιο σταθερή και βιώσιμη οικονομική πολιτική έγινε πραγματικότητα. Ο πρόεδρος Τζουζέπε Μαρότα μίλησε για «στρατηγική που στηρίζεται στη βιωσιμότητα, στην αποτελεσματική διαχείριση και στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων μας», υπογραμμίζοντας ότι αυτό το πνεύμα θα καθορίσει την πορεία του κλαμπ και τα επόμενα χρόνια.

Η Ίντερ λοιπόν πέρα από τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες που αναζητά στα γήπεδα, πέτυχε το πιο καθοριστικό «τρόπαιο»: ένα ισχυρό, κερδοφόρο οικονομικό μοντέλο που την επαναφέρει στην κορυφή της Serie A όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και επιχειρηματικά. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να έρθουν και τα πραγματικά κύπελλα, αυτά που κατακτά μια ομάδα μέσα στο γήπεδο…