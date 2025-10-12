Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε την Ατλάντα Γιουνάιτεντ με 4-0 στο γήπεδο της σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα με τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Ζόρντι Άλμπα να κάνουν… παπάδες.

Στο ματς που η Ίντερ Μαϊάμι τίμησε τον Άλμπα, ο οποίος θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν, στον αγωνιστικό χώρο ήρθε μια σπουδαία νίκη, με τον Ισπανό να αποθεώνεται από όλο το γήπεδο.

Η Ίντερ Μαϊάμι τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα:

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Χαβιέ Μασεράνο, επικράτησε άνετα 4-0 στην 33η αγωνιστική της Major League και «κλείδωσε» την πρόκριση στα playoffs.

Ο Λίο Μέσι ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, ενώ στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, από ασίστ του Αργεντινού, ο Ζόρντι Άλμπα με υπέροχη «λόμπα» έκανε το 2-0. Στο 61′ ο Σουάρες πήρε την ασίστ από τον Άλμπα για το 3-0, ενώ ο «πούλγκα» στο 87′ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Δείτε τα highlights από το Ίντερ Μαϊάμι – Ατλάντα Γιουνάιτεντ: