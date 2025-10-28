Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή κοντά στο Appiano Gentile, στην επαρχία Κόμο της Ιταλίας. Ο Josep Martinez, δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, ενεπλάκη σε έναν σοβαρό τροχαίο, όπου επέπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε έναν ηλικιωμένο άνδρα ηλικίας 81 ετών, ο οποίος κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Μπέργκαμο περίπου στις 10 το πρωί, στην κωμόπολη Φενέγρο, σε πολύ κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο των Μιλανέζων. Ο ηλικιωμένος, που βρισκόταν μόνος πάνω στο ηλεκτρικό αμαξίδιό του, παρασύρθηκε με τέτοια σφοδρότητα που υπέστη βαριά τραύματα και έχασε τη ζωή του σχεδόν ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τα ασθενοφόρα και μάλιστα απογειώθηκε και ελικόπτερο για την παροχή βοήθειας, ωστόσο οι διασώστες δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν τη ζωή του. Ο Martinez, σοκαρισμένος αλλά αλώβητος, σταμάτησε αμέσως, προσφέροντας βοήθεια και συνεργαζόμενος με τις αρχές που έφτασαν για την αναλυτική διερεύνηση του συμβάντος.

Οι έρευνες των Καραμπινιέρων από τη μονάδα του Καντού συνεχίζονται για να καταστεί σαφής η ακριβής αιτία και η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο δυστύχημα. Παρά την σοβαρότητα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία που να υποδεικνύουν ποινικές ευθύνες πέραν της τυπικής νομικής διαδικασίας.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και ανησυχία στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα μέσα στην ομάδα της Ίντερ, που αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του προπονητή τους.

Ο Josep Martinez, γνωστός για τον συγκροτημένο χαρακτήρα του και την επαγγελματική του στάση εντός γηπέδου, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια δραματική και προσωπική κατάσταση, με την κοινή γνώμη να περιμένει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Φυσικά όλη η Ιντερ είναι σε κατάσταση σοκ και το τραγικό αυτό συμβάν.