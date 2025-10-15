Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ κατασκευής νέου γηπέδου, χωρητικότητας 100.000 θεατών, το οποίο αναμένεται να κοστίσει περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια λίρες.

Στόχος του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι να έχει κατασκευαστεί το νέο Τράφορντ, μέχρι το 2030 και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου έχουν λόγο να χαμογελούν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την αγορά περισσότερων στρεμμάτων γης, γύρω από το γήπεδο της ομάδας και αν επιτευχθεί συμφωνία, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του πλάνου.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα είναι σε διαπραγματεύσεις με εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της μεγάλο κομμάτι γης, στην περιοχή που είναι τώρα κτισμένο το γήπεδο της Γιουνάιτεντ.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως αρχικά υπήρξε μεγάλη διαφορά καθώς οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ πρόσφεραν 50 εκατ. λίρες για την αγορά της γης ενώ η εταιρεία που την κατέχει ζήτησε 400 εκατ. λίρες.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει με ρεπορτάζ της η Daily Mail, προσθέτοντας όμως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κινήσεις που μπορούν να οδηγήσουν τις δύο πλευρές σε συμφωνία.

Επισημαίνεται μάλιστα πως κυβερνητικοί παράγοντες ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο, ώστε η Γιουνάιτεντ να αγοράσει τα στρέμματα που θέλει και της είναι απαραίτητα αλλά και η εταιρεία που έχει τώρα την γη, να μην μείνει… δυσαρεστημένη από το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι στην περιοχή που θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θ’ ανεγερθούν και 17.000 κατοικίες, γι’ αυτό άλλωστε και η αγγλική κυβέρνηση θα δώσει χρήματα για το πρότζεκτ.

Έχει όμως ξεκαθαριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο, πως τα χρήματα που θα διαθέσει η αγγλική κυβέρνηση θα αφορούν την κατασκευή των κατοικιών και όχι του νέου Τράφορντ. Τα λεφτά που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου γηπέδου, είναι θέμα της Γιουνάιτεντ και όχι της αγγλικής κυβέρνησης.