Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Spotlight

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ κατασκευής νέου γηπέδου, χωρητικότητας 100.000 θεατών, το οποίο αναμένεται να κοστίσει περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια λίρες.

Στόχος του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι να έχει κατασκευαστεί το νέο Τράφορντ, μέχρι το 2030 και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου έχουν λόγο να χαμογελούν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την αγορά περισσότερων στρεμμάτων γης, γύρω από το γήπεδο της ομάδας και αν επιτευχθεί συμφωνία, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του πλάνου.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα είναι σε διαπραγματεύσεις με εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της μεγάλο κομμάτι γης, στην περιοχή που είναι τώρα κτισμένο το γήπεδο της Γιουνάιτεντ.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως αρχικά υπήρξε μεγάλη διαφορά καθώς οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ πρόσφεραν 50 εκατ. λίρες για την αγορά της γης ενώ η εταιρεία που την κατέχει ζήτησε 400 εκατ. λίρες.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει με ρεπορτάζ της η Daily Mail, προσθέτοντας όμως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κινήσεις που μπορούν να οδηγήσουν τις δύο πλευρές σε συμφωνία.

Επισημαίνεται μάλιστα πως κυβερνητικοί παράγοντες ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο, ώστε η Γιουνάιτεντ να αγοράσει τα στρέμματα που θέλει και της είναι απαραίτητα αλλά και η εταιρεία που έχει τώρα την γη, να μην μείνει… δυσαρεστημένη από το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι στην περιοχή που θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θ’ ανεγερθούν και 17.000 κατοικίες, γι’ αυτό άλλωστε και η αγγλική κυβέρνηση θα δώσει χρήματα για το πρότζεκτ.

Έχει όμως ξεκαθαριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο, πως τα χρήματα που θα διαθέσει η αγγλική κυβέρνηση θα αφορούν την κατασκευή των κατοικιών και όχι του νέου Τράφορντ. Τα λεφτά που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου γηπέδου, είναι θέμα της Γιουνάιτεντ και όχι της αγγλικής κυβέρνησης.

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Business
Moody's: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας Πάτρας 64-68: Πολύτιμο «διπλό» και βάσεις πρόκρισης

Με τον Λέιτον Χάμοντς (20π., 4 τρίπ.) ο Προμηθέας πέρασε με νίκη απ’ τη Βαρσοβία, επικρατώντας της Λέγκια με 68-64 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική τους Α’ ομίλους στο BCL κι έκανε το «2Χ2».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Waymo: Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας
«Που είναι όλοι αυτοί;» 15.10.25

«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Μια ριζοσπαστική και απογοητευτική απάντηση στο Παράδοξο του Φέρμι δίνει ο αστροφυσικός Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ και οι εξωγήινοι δεν είναι πια και πολύ εντυπωσιακοί...

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

