Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15).
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.
Αυτοί που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβιτσιους θα είναι οι Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Χιουζ Θεπερνιέ (Γαλλία).
Προς sold out το ματς
Το ματς είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης στις 21:15 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους των «ερυθρόλευκων», μιας και πλέον έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι και όλα δείχνουν νέο sold out.
