Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 03 Δεκεμβρίου 2025 | 11:38

Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15).

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.

Αυτοί που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβιτσιους θα είναι οι Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Χιουζ Θεπερνιέ (Γαλλία).

Προς sold out το ματς

Το ματς είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης στις 21:15 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους των «ερυθρόλευκων», μιας και πλέον έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι και όλα δείχνουν νέο sold out.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς
Μπάσκετ 02.12.25

Παρτιζάν: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Τον Ζόραν Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν θα καλύψει μία ακόμη μεγάλη δόξα του σερβικού μπάσκετ, ο Ζάρκο Πάσπαλι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε αρκετές ομάδες.

Σύνταξη
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»
Euroleague 02.12.25

Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»

Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ, ο Σέιμπεν Λι έχει ανεβάσει τελευταία την απόδοσή του και στην Τουρκία κάνουν λόγο για επαφές των «ερυθρόλευκων» με την Εφές για την παραχώρηση του Αμερικανού.

Σύνταξη
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Euroleague 03.12.25

Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
