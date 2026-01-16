sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16 Ιανουαρίου 2026 | 23:50

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague και με τον Γουίλ Κλάιμπερν να απουσιάζει, διέλυσε τους Καταλανούς με 80-61, κάνοντας το 2/2 στην φετινή χρονιά και ανεβαίνοτνας στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Στο πρώτο ημίχρονο, με μπροστάρη τον Έντι Ταβάρες, οι Μαδριλένοι πήρανε προβάδισμα από την αρχή, με τον 33χρονο να κάνει τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 8 πόντους. Στην δεύτερη περίοδο ο Ουσμάν Γκαρούμπα συνέχισε το έργο του του σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι, πετυχαίνοντας 7 πόντους σε διάστημα 6 λεπτών. Ο Τορνίκε Σενγκέλια ήταν ο καλύτερος παίκτης των Μπλαουγκράνα στο πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους και 100% ευστοχία, όμως είδε την ομάδα του να πηγαίνει στα αποδυτήρια με μειονέκτημα 12 πόντων.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεκίνησε με σερί 9-2, όμως η Ρεάλ μετά από τάιμ άουτ απάντησε με δικό της σερί και ανέβασε την διαφορά μέχρι και τους 16 πόντους, με τον Μάριο Χεζόνια να ηγείται αυτής της αντεπίθεσης και να πηγαίνει στην τέταρτη περίοδο μπροστά με 63-47. Πέρα από τον Γεωργιανό, οι Λαπροβίτολα και Σατοράνσκι ήταν θετικοί επιθετικά για την Μπαρτσελόνα με 10 πόντους ο καθένας. Ο Γκαρούμπα έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και από κει και οι Μπλαουγκράνα δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, χάνοντας εν τέλει με

MVP της αναμέτρησης ο Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Ταβάρες σταμάτησε στους 11 πόντους με 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Οι Μάριο Χεζόνια και Γκάμπριελ Ντεκ πρόσθεσαν από 12 πόντους ο καθένας, με τον Αργεντινό μάλιστα να έχει 4/4 τρίποντα.

Από την ομάδα του Πασκουάλ, ο Τορνίκε Σενγκέλια έμεινε στους 10 πόντους, ο Ντάριο Μπριθουέλα σημειώσε 13 και ο Νίκο Λαπροβίτολα πέτυχε 12 και μοίρασε και τρεις ασίστ. Πολύ κακό βράδυ για τον Κέβιν Πάντερ που έβαλε μόλις τρεις πόντους με 0/2 δίποντα και 0/4 τρίποντα.

Έτσι η Ρεάλ ανέβηκε στις 14 νίκες και έριξε την Μπαρτσελόνα στις 8 ήττες, με αποτέλεσμα να την προσπερνάει στην βαθμολογία και να βρίσκεται πλέον στην 4η θέση, ενώ η ομάδα της Βαρκελώνης έπεσε στην 5η.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 43-31, 63-47, 80-61

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 9 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Αμπάλντεε 2, Καμπάυσο 6 (2/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Οκίκι 2, Χεζόνια 12 (3 ριμπάουντ), Μάλεντον 6 (4 ασίστ), Ντεκ  12 (4/4 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Γκαρούμπα 16 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ταβάρες 11 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Γιουλ 2, Φελίς (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεν 2

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 3 (0/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Μάρκος, Κέιλ, Νόρις, Βέσελι 2 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μπριθουέλα 13 (1), Σατοράνσκι 9 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (3 ριμπάουντ), Φαλ 4 (3 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 12 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 10 (2/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Πάρα 2 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη)

Σύνταξη
