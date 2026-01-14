«Έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague για το NBA Europe η Ρεάλ Μαδρίτης!»
Όπως υποστηρίζει ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας «AS» η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague για το νέο πρότζεκτ της FIBA και του NBA, το NBA Europe.
To NBA Europe ήρθε για να… μείνει και στοχεύει να πάρει μεγάλες πόλεις που θα λειτουργήσουν όπως τα franchise του NBA. Έτσι εδώ και καιρό ο Άνταμ Σίλβερ έχει βάλει στο μάτι πόλεις όπως η Μαδρίτη (Ρεάλ), η Βαρκελώνη (Μπαρτσελόνα) και άλλες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «AS» το NBA Europe θέλει να βάλει… βόμβα στα θεμέλια της Euroleague, παίρνοντας από την διοργάνωση τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το μαδριλένικο Μέσο, τονίζει πως δεν έχει ακόμα υπογραφεί καμία συμφωνία.
Παρόλα αυτά, αναφέρεται επίσης ότι το πιο πετυχημένο ευρωπαϊκό κλαμπ, είναι αποφασισμένο να αφήσει την Euroleague! Μάλιστα, αν και το deal δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», η AS γράφει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους των «Μερένχες» και των Αμερικανών, είναι αρκετά προχωρημένες.
Όσον αφορά στη Μπαρτσελόνα, αναμένεται να υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιό της στη Euroleague, παρά το γεγονός πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
Παρακάτω η ανάρτηση της AS για τη Ρεάλ και το NBA Europe
🏀 𝐄𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝, 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐁𝐀 🏀
📝 En las horas claves del baloncesto continental, el Real Madrid se acerca a la NBA: está a punto de dar el OK a participar en la nueva liga que plantean los americanos
✍ @maestrebasket @AS_baloncesto @AS_NBA pic.twitter.com/tJmV8cQgAY
— Diario AS (@diarioas) January 14, 2026
