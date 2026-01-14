«Έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague για το NBA Europe η Ρεάλ Μαδρίτης!»

To NBA Europe ήρθε για να… μείνει και στοχεύει να πάρει μεγάλες πόλεις που θα λειτουργήσουν όπως τα franchise του NBA. Έτσι εδώ και καιρό ο Άνταμ Σίλβερ έχει βάλει στο μάτι πόλεις όπως η Μαδρίτη (Ρεάλ), η Βαρκελώνη (Μπαρτσελόνα) και άλλες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «AS» το NBA Europe θέλει να βάλει… βόμβα στα θεμέλια της Euroleague, παίρνοντας από την διοργάνωση τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το μαδριλένικο Μέσο, τονίζει πως δεν έχει ακόμα υπογραφεί καμία συμφωνία.

Παρόλα αυτά, αναφέρεται επίσης ότι το πιο πετυχημένο ευρωπαϊκό κλαμπ, είναι αποφασισμένο να αφήσει την Euroleague! Μάλιστα, αν και το deal δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», η AS γράφει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους των «Μερένχες» και των Αμερικανών, είναι αρκετά προχωρημένες.

Όσον αφορά στη Μπαρτσελόνα, αναμένεται να υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιό της στη Euroleague, παρά το γεγονός πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.

Παρακάτω η ανάρτηση της AS για τη Ρεάλ και το NBA Europe