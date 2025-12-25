Γουίντχορστ: «Είμαι σκεπτικός για το αν έχει επιτυχία το NBA Europe, θα ήθελα να γίνει σε συνεργασία με τη Euroleague» (vid)

Το ΝΒΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση όπου γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τη FIBA για το πρότζεκτ του NBA Europe.

Ο γνωστός αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, μίλησε στην εκπομπή «Fullcourt Passport» όπου αναφέρθηκε στους προβληματισμούς του επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήθελε και τη συνεργασία της Euroleague σε όλο αυτό το εγχείρημα.

Brian Windhorst tells @BokiNachbar + @RicBucher why the NBA’s model may not translate to Europe:

“European fans don’t go for entertainment — they go because their father’s father rooted for the team.”

Why NBA vs EuroLeague could be a clash, not a partnership. Full show👇 pic.twitter.com/iMPi12ldPl — FullcourtPassport (@FcourtPassport) December 24, 2025

Η τοποθέτηση του Μπράιαν Γουίντχορστ για το ΝΒΑ Europe:

«Και πιστεύω στην ικανότητα του NBA να δημιουργεί ένα εξαιρετικό προϊόν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη στάση των Ευρωπαίων κι αν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν πολλά χρήματα. Αν ζεις στη Ρώμη, θα πληρώσεις την premium εκδοχή στο Zone ή στο Netflix για να δεις τον αγώνα Μάντσεστερ-Παρίσι; Και αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί το NBA. Το NBA βασίζεται στη συνολική δύναμη του πρωταθλήματος.

Μπορεί να κάνω λάθος. Και προφανώς το NBA έχει πετύχει πολλά, αλλά είμαι σκεπτικός ως προς το αν θα συμβεί αυτό (σσ. στην Ευρώπη). Θα ήθελα επίσης η νέα λίγκα να γίνει σε συνεργασία με την EuroLeague. Φαίνεται, όμως ότι έρχεται σε αντίθεση με την Euroleague».