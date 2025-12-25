sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Γουίντχορστ: «Είμαι σκεπτικός για το αν έχει επιτυχία το NBA Europe, θα ήθελα να γίνει σε συνεργασία με τη Euroleague» (vid)
Μπάσκετ 25 Δεκεμβρίου 2025 | 09:13

Γουίντχορστ: «Είμαι σκεπτικός για το αν έχει επιτυχία το NBA Europe, θα ήθελα να γίνει σε συνεργασία με τη Euroleague» (vid)

Ο γνωστός αναλυτής, Μπράιαν Γουίντχορστ, αναφέρθηκε στο ΝΒΑ Europe τονίζοντας πως είναι σκεπτικός για το αν θα έχει επιτυχία.

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Το ΝΒΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση όπου γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τη FIBA για το πρότζεκτ του NBA Europe.

Ο γνωστός αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, μίλησε στην εκπομπή «Fullcourt Passport» όπου αναφέρθηκε στους προβληματισμούς του επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θα ήθελε και τη συνεργασία της Euroleague σε όλο αυτό το εγχείρημα.

Η τοποθέτηση του Μπράιαν Γουίντχορστ για το ΝΒΑ Europe:

«Και πιστεύω στην ικανότητα του NBA να δημιουργεί ένα εξαιρετικό προϊόν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη στάση των Ευρωπαίων κι αν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν πολλά χρήματα. Αν ζεις στη Ρώμη, θα πληρώσεις την premium εκδοχή στο Zone ή στο Netflix για να δεις τον αγώνα Μάντσεστερ-Παρίσι; Και αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί το NBA. Το NBA βασίζεται στη συνολική δύναμη του πρωταθλήματος.

Μπορεί να κάνω λάθος. Και προφανώς το NBA έχει πετύχει πολλά, αλλά είμαι σκεπτικός ως προς το αν θα συμβεί αυτό (σσ. στην Ευρώπη). Θα ήθελα επίσης η νέα λίγκα να γίνει σε συνεργασία με την EuroLeague. Φαίνεται, όμως ότι έρχεται σε αντίθεση με την Euroleague».

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε για υπόθεση ναρκωτικών!

O πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν συνελήφθη από τις Αρχές της Τουρκίας με τις κατηγορίες της προμήθειας ναρκωτικών, της διευκόλυνσης της χρήσης ναρκωτικών και της χρήσης ναρκωτικών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Euroleague 25.12.25

inTickets 25.12.25

