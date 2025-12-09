sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Γ.Γ. της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής για την πιθανή ημερομηνία έναρξης του ΝΒΑ Europe
Μπάσκετ 09 Δεκεμβρίου 2025 | 17:49

O Γ.Γ. της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής για την πιθανή ημερομηνία έναρξης του ΝΒΑ Europe

Ο Ανδρέας Ζαγκλής αναφέρθηκε στο ΝΒΑ Europe εκτιμώντας ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία για την έναρξη της νέας λίγκας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Spotlight

Οι διαδικασίες για το ΝΒΑ Europe έχουν ξεκινήσει, ωστόσο σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ανδρέας Ζαγκλής υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA εξήγησε κάποια βήματα που θα πρέπει να πάρουν σειρά και να υλοποιηθούν, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ρεαλιστική ημερομηνία για την εκκίνηση είναι ο Οκτώβριος του 2027.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ανδρέας Ζαγκλής:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe. Η δική μας δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει είσοδος των ομάδων μέσα από άλλες λίγκες. Δεν θέλουμε ένα σύστημα ασανσέρ, όπου θα επενδύεις για να παίξεις μια χρονιά. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδα σε εκατοντάδες κλαμπ και έναν λόγο για να επενδύσουν. Όχι μόνο μέσω του BCL, αλλά και μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων. Είναι και θέμα σεβασμού στους οπαδούς των ομάδων, που μέχρι τώρα δεν είχαν ρεαλιστικές πιθανότητες να δουν τις ομάδες τους στο κορυφαίο επίπεδο.

Χρειαζόμαστε έγκριση από το Board του NBA και το Central Board της FIBA. Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει η κουρτίνα του MundoBasket 2027.

Δεν θα το ονομάσω μια διοργάνωση του NBA, γιατί θα έχει συμμετοχή και η FIBA. Θα υπάρχει συνεργασία. Θα λειτουργεί από ειδικούς που προέρχονται από το NBA, αλλά η FIBA δεν θα δώσει μόνο την ευλογία της. H FIBA έχει διασυλλογικές διοργανώσεις εδώ και 40 χρόνια. Η FIBA θα είναι μέρος της νέας διοργάνωσης. Είναι μια διοργάνωση του NBA και της FIBA. Αυτό έχουμε ζητήσει.

Για εμάς δεν υπάρχουν ομάδες της EuroLeague, ακόμα κι αν κάποιες είναι μέρος της ECA. Για εμάς όλες είναι ομάδες της FIBA, για αυτό και τις καλέσαμε εδώ στην Ελβετία τον προηγούμενο Μάιο. Και ήρθαν όλες εδώ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μεγάλο σεβασμό και για τις ομάδες και για τη διοίκηση της ECA. Η FIBA δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οικονομικών όρων. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις, άλλες έχουν τη δική τους ατζέντα. Η δική μου έννοια είναι η δομή.

Ελπίζω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για συνεργασία και των τριών πλευρών. Προτιμώ να είμαι αφελής και να ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή. Προσπαθούμε να ενώσουμε τους πάντες. Την προηγούμενη φορά χάσαμε την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην EuroLeague και την ECA. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει να δώσω τα εύσημα και στον συνάελφό μου, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Θέλω όλοι να δουν το μοντέλο. Αυτό που έχει χτιστεί με το BCL είναι πολύ πιο συμβατό με αυτό που πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η FIBA δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα σε αυτά που ζητάει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να πέρασαν 15 ή 25 χρόνια για να υπάρξει πρόοδος με τη FIBA, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάστηκαν ούτε 25′ για να συμφωνήσει το NBA με τα θέλω μας. Οι πολιτικοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν και να δαιμονοποιήσουν τις λίγκες ή τις ομάδες. Η θέση μας ως FIBA είναι η ίδια, είτε μιλάμε με την ECA, είτε με το NBA».

Και πρόσθεσε για τα υπόλοιπα ζητήματα:

«Ήταν μια χρονιά με 8 τουρνουά εθνικών ομάδων σε Άνδρες και Γυναίκες, που έδειξαν την ανάπτυξη του αθλήματος. Στο EuroBasket Γυναικών στο ΣΕΦ είχαμε ρεκόρ προσέλευσης. Στο EuroBasket Ανδρών είχαμε ρεκόρ προσέλευσης σε ΜΜΕ. Από πλευράς συλλογικού μπάσκετ, είχαμε το υπέροχο Final Four του BCL στην Αθήνα. Το πιο γεμάτο καλοκαίρι εδώ και μία δεκαετία.

Ίσως το πιο σημαντικό νέο για εμάς ήταν η αύξηση των ομάδων από τις 8 στις 12 στο 3×3 μπάσκετ στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Για κάθε νέα θέση, υπολογίζουμε την άνθηση του αθλήματος σε τουλάχιστον 10 χώρες. Άρα με τις τέσσερις νέες θέσεις, μπορούμε να περιμένουμε την ανάπτυξη του σπορ σε περίπου 50 χώρες.

Η συνεργασία μας με το NBA, όπως ξέρετε, οδεύει σε νέα μονοπάτια. Προχωράμε με τις συζήτήσεις μας για μια ενδεχόμενη νέα διοργάνωση στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τους πάντες πιο κοντά. Το καλοκαίρι είχαμε κάποιες καλές συζητήσεις με τους ανθρώπους της EuroLeague. Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τους πάντες.

Ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της FIBA είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη του μπάσκετ συλλόγων. Δεν έχουμε μανία με τον έλεγχο. Κοιτάμε ένα μοντέλο που θα προωθεί ομάδες από το BCL στην κορυφαία ευρωπαική διασυλλογική διοργάνωση. Η FIBA δίνει μεγάλη βάση στα εγχώρια πρωταθλήματα, όχι μόνο στις εθνικές ομάδες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2026 είναι το μεγαλύτερο event μας για την επόμενη σεζόν. Το περιβάλλον αλλάζει και αναπτύσσεται συνεχώς. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2028, μια ημέρα πριν από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διεξαχθεί ένας αγώνας μπάσκετ γυναικών.

Πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν και τα παράθυρα για το MundoBasket 2027. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στους Γκιόργκι Σερμαντίνι και Άντριοθ Αλμπισί, που ολοκλήρωσαν τις θητείες τους με τη Γεωργία και τη Γαλλία σε αυτά τα παιχνίδια, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 αθλητές σε πέντε ηπείρους. Χαιρόμαστε με το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά έχουμε και μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
Champions League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Για την ειρήνη 09.12.25

Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη – Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Ελλάδα 09.12.25

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη

Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν

Σύνταξη
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες
Ελλάδα 09.12.25

Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες

Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, στον Χολαργό ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Σύνταξη
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση
Αυτοκίνητο 09.12.25

Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο