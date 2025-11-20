Προχωράει το πλάνο του ΝΒΑ Europe – Οι υποψήφιες ομάδες που συζητούν για την ένταξή τους

Το πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που επικρατούν στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς ο σχεδιασμός προχωράει συνεχώς, και πολλές από τις κορυφαίες ομάδες τις Ευρώπης ενδέχεται να αποτελέσουν τα πρώτα μέλη της νέας διοργάνωσης.

Για το πρότζεκτ μίλησε πρόσφατα ο αναπληρωτής κομισάριος της Λίγκας, Μάρκ Τέιτουμ. Ο Αμερικανός αποκάλυψε στο «Athletic» πως υπάρχουν συζητήσεις με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου για τη συμμετοχή τους στην έναρξη της διοργάνωσης. «Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα», δήλωσε ο Τέιτουμ στο The Athletic. «Κάνουμε συζητήσεις με πολλούς πιθανούς επενδυτές στο οικοσύστημα. Αυτά ήταν παραδείγματα πιθανών ομάδων», δήλωσε.

Μάλιστα, μιλώντας στο συνέδριο Dealmakers του Sports Business Journal, ο Τέιτουμ ανέφερε ότι ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, είχε ο ίδιος συνάντηση με την ομάδα της Μαδρίτης.

Πλάνο με 16 ομάδες

Παράλληλα, δήλωσε ότι το αρχικό πλάνο τους είναι το ΝΒΑ Europe να συμπεριλαμβάνει 16 ομάδες, με τις 10-12 να αποτελούν μόνιμα μέλη. Οι υπόλοιπες ομάδες θα προκρίνονται, πιθανώς μέσω του BCL, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ομάδες από όλες τις χώρες στο κορυφαίο επίπεδο.

Όσον αφορά τις ομάδες που συμμετέχουν στη Euroleague, ο 56χρονος ανέφερε ότι μετά τη σεζόν 2025-26 λήγει η δέσμευσή τους με τη λίγκα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του ο Παούλιους Μοτεγιούνας, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία με την IMG θα έφερνε τις ομάδες σε συμφωνία έως το 2035-36, με ρήτρες εξαίρεσης. «Καταλαβαίνω ότι αυτές οι άδειες λήγουν στο τέλος του επόμενου έτους. Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει αυτήν την άδεια», ανέφερε.

Τέλος, ο Τέιτουμ μίλησε για τις σκέψεις της λίγκας να διοργανώσει ένα τουρνουά προετοιμασίας σε στυλ ΝΒΑ Cup, όπου θα συμμετέχουν ομάδες από την Ευρώπη. Το μακροχρόνιο σχέδιο του ΝΒΑ είναι να διοργανώσει πρωταθλήματα σε όλες τις ηπείρους. Ήδη τα τελευταία χρόνια υπάρχει στην Αφρική το BAL (Basketball African League), ενώ έχει ξεκινήσει η επιστροφή στην Ασία, με τους αγώνες που διεξήχθησαν στην Κίνα.