Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα μίλησε για την προοπτική του NBA Europe, αλλά και το τι συμβαίνει στη Euroleague, ενώ σχολίασε το οικονομικό κομμάτι.

Ο πρόεδρος της FIBA Europe αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της FIBA Europe, Γκαρμπαχόσα στην «El Pais»:

Για την έλευση του ΝΒΑ στην Ευρώπη και το «καλεντάρι»: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ περνά μια πλήρη μεταμόρφωση προς μια πολύ θετική κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εξέτασης και λήψης αποφάσεων που θα επηρεάσουν το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο μπάσκετ για τα επόμενα 25 χρόνια. Η έλευση του NBA στην Ευρώπη φέρνει πολλά πλεονεκτήματα, ειδικά σε επίπεδο οικονομικών, ανταγωνισμού και υγείας των παικτών. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι προπονητές λένε ότι “υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια”, αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τις ίδιες τις ομάδες.

Το NBA Europe θα έχει 12 μόνιμους συλλόγους. Επιπλέον, τέσσερις ακόμη ομάδες θα προέρχονται από το FIBA Basketball Champions League και τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τον σημερινό (της EuroLeague). Επίσης, οι παίκτες που αγωνίζονται σε περισσότερα από 90 παιχνίδια σε μια σεζόν αποτελούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των συλλόγων δίνει περίπου 50 αγώνες».

Για την «ιστορική ευκαιρία» με την έλευση του NBA Europe: «Οι σύλλογοι δυσκολεύονται να διατηρήσουν την οικονομική ισορροπία και το NBA έχει τη μεγαλύτερη δυναμική παραγωγής εσόδων. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερους μισθούς, περισσότερη ψυχαγωγία και επενδύσεις στις υποδομές στην Ευρώπη. Η EuroLeague είναι ένας ποιοτικός οργανισμός. Ωστόσο, ένα σύστημα στο οποίο οι σύλλογοι χάνουν το 60% των εσόδων τους δεν είναι βιώσιμο. Το NBA έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα και προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Για τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη: «Ο ανταγωνισμός είναι ο κανόνας της ελεύθερης αγοράς. Κάποτε έλεγαν ότι η FIBA δεν έπρεπε να έχει μονοπώλιο και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η EuroLeague. Αυτοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ας ανταγωνιστούμε. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη EuroLeague για να βρούμε λύση. Προσπάθησα. Η FIBA Europe είναι εδώ για να ενώσει τους πάντες. Αν μπορέσουμε να κινηθούμε μαζί, θα είναι εξαιρετικό. Αν όχι, τότε ας ανταγωνιστούμε».