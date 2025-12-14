sports betsson
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι αναφέρουν στις ΗΠΑ για το NBA Europe: «Δεν θα πετύχει, γιατί δεν… βλέπουν το μπάσκετ όπως εμείς»
Μπάσκετ 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:05

Τι αναφέρουν στις ΗΠΑ για το NBA Europe: «Δεν θα πετύχει, γιατί δεν… βλέπουν το μπάσκετ όπως εμείς»

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίζεται επιφυλακτικός για το φιλόδοξο σχέδιο του NBA στην Ευρώπη, κάνοντας την εκτίμηση πως δεν θα πετύχει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Spotlight

O γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος του NBA, Μπράιαν Γουίντχορστ, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το πρότζεκτ του NBA Europe, τονίζοντας πως θα ήθελε να το δει να αποδίδει αν και δεν το πιστεύει.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το σχέδιο βιωσιμότητας, αλλά και το κατά πόσο θεωρεί πιθανή μία τέτοια προοπτική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος αναλυτής του NBA:

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί θέμα καθημερινής συζήτησης. Το NBA έχει τη δύναμη να προχωρήσει σε ό,τι επιθυμεί, όμως προσωπικά δεν είμαι πεπεισμένος ότι το πρότζεκτ μπορεί να πετύχει άμεσα. Το επίπεδο ταλέντου είναι υψηλό, αλλά όχι απεριόριστο, ενώ η δημιουργία νέων ομάδων από το μηδέν αποτελεί τεράστια πρόκληση», σημείωσε αρχικά.

Παρά τον σκεπτικισμό του, δεν έκρυψε πως βλέπει θετικά την πρόθεση επένδυσης:

«Καταλαβαίνω πλήρως γιατί το NBA εξετάζει αυτή τη δυνατότητα. Αν υπάρξει μια ισχυρή και υγιής λίγκα στην Ευρώπη, τότε μπορούν να δημιουργηθούν παγκόσμιες συνεργασίες με την Αφρική, την Ασία ή την Αυστραλία. Αυτό θα ήταν κάτι πραγματικά συναρπαστικό».

Στη συνέχεια, στάθηκε στις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στα δύο μπασκετικά οικοσυστήματα:

«Το μπάσκετ στην Ευρώπη βιώνεται διαφορετικά απ’ ό,τι στην Αμερική. Δεν μπορείς απλώς να μεταφέρεις το μοντέλο του NBA και να περιμένεις ότι θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Οι φίλαθλοι, οι σύλλογοι και η παράδοση παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των επενδύσεων:

«Ίσως το ευρωπαϊκό μπάσκετ να μην έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του επειδή δεν έχουν γίνει οι ανάλογες επενδύσεις. Κάποιος πρέπει να τολμήσει. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και ότι μπορούν να το αναπτύξουν. Το αν θα δικαιωθούν, μένει να φανεί».

Headlines:
Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Business
Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Bundesliga 14.12.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Serie A 14.12.25

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 14.12.25

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 14.12.25

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
Bundesliga 14.12.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι
Serie A 14.12.25

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 14.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα
Premier League 14.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 14.12.25

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ
Premier League 14.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Σύνταξη
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)
Μπάσκετ 14.12.25

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)

O ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 65-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπως το Μαρούσι επέστρεψε στο ματς με τον τρομερό Κινγκ, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε τελικά με 97-87 στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
Διαλυμένη οικογένεια 14.12.25

Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

Σύνταξη
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο