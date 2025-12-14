Τι αναφέρουν στις ΗΠΑ για το NBA Europe: «Δεν θα πετύχει, γιατί δεν… βλέπουν το μπάσκετ όπως εμείς»

O γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος του NBA, Μπράιαν Γουίντχορστ, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το πρότζεκτ του NBA Europe, τονίζοντας πως θα ήθελε να το δει να αποδίδει αν και δεν το πιστεύει.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το σχέδιο βιωσιμότητας, αλλά και το κατά πόσο θεωρεί πιθανή μία τέτοια προοπτική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος αναλυτής του NBA:

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί θέμα καθημερινής συζήτησης. Το NBA έχει τη δύναμη να προχωρήσει σε ό,τι επιθυμεί, όμως προσωπικά δεν είμαι πεπεισμένος ότι το πρότζεκτ μπορεί να πετύχει άμεσα. Το επίπεδο ταλέντου είναι υψηλό, αλλά όχι απεριόριστο, ενώ η δημιουργία νέων ομάδων από το μηδέν αποτελεί τεράστια πρόκληση», σημείωσε αρχικά.

Παρά τον σκεπτικισμό του, δεν έκρυψε πως βλέπει θετικά την πρόθεση επένδυσης:

«Καταλαβαίνω πλήρως γιατί το NBA εξετάζει αυτή τη δυνατότητα. Αν υπάρξει μια ισχυρή και υγιής λίγκα στην Ευρώπη, τότε μπορούν να δημιουργηθούν παγκόσμιες συνεργασίες με την Αφρική, την Ασία ή την Αυστραλία. Αυτό θα ήταν κάτι πραγματικά συναρπαστικό».

Στη συνέχεια, στάθηκε στις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στα δύο μπασκετικά οικοσυστήματα:

«Το μπάσκετ στην Ευρώπη βιώνεται διαφορετικά απ’ ό,τι στην Αμερική. Δεν μπορείς απλώς να μεταφέρεις το μοντέλο του NBA και να περιμένεις ότι θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Οι φίλαθλοι, οι σύλλογοι και η παράδοση παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των επενδύσεων:

«Ίσως το ευρωπαϊκό μπάσκετ να μην έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του επειδή δεν έχουν γίνει οι ανάλογες επενδύσεις. Κάποιος πρέπει να τολμήσει. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και ότι μπορούν να το αναπτύξουν. Το αν θα δικαιωθούν, μένει να φανεί».