Πετρούτσι για το NBA Europe: «Το πρότζεκτ έχει ήδη ξεκινήσει»

Το σχέδιο NBA Europe είναι πλέον έτοιμο να απογειωθεί. Την επιβεβαίωση δίνει ο Τζάνι Πετρούτσι, πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο οποίος μιλά χωρίς περιστροφές για μια πρωτοβουλία που έχει ήδη τεθεί σε κίνηση και φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Το NBA Europe είναι γεγονός», δήλωσε ο Πετρούτσι στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Μίμμο Κατσιούνι Αντζελόνε “Bomber e Mister Franco – Una partita ancora”, ξεκαθαρίζοντας ότι το “τρένο” που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη εντοπίσει τις βασικές ιταλικές του στάσεις: Μιλάνο και Ρώμη.

Η νέα διοργάνωση, που ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμη και το 2027, προβλέπεται να περιλαμβάνει 16 ομάδες: δώδεκα επιλεγμένες απευθείας από το NBA και τέσσερις που θα προκύπτουν μέσω ενός συστήματος αμιγώς αξιοκρατικού.

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Il Messaggero, είναι η συμβατότητα με τα εθνικά πρωταθλήματα, τα οποία δεν θα διαταραχθούν, ενώ οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο NBA Europe θα συνεχίσουν κανονικά τις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Η Ιταλία φιλοδοξεί να βρεθεί στο κέντρο της νέας μπασκετικής γεωγραφίας. Ο Πετρούτσι αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες –κυρίως από τον χώρο του ποδοσφαίρου– που βλέπουν στο NBA Europe μια ευκαιρία διεύρυνσης της παρουσίας τους:

«Υπάρχουν άνθρωποι από το ποδόσφαιρο που ενδιαφέρονται για το Μιλάνο, ενώ και στη Ρώμη γίνεται κυριολεκτικά “μάχη”. Όλοι μας λένε ότι θέλουν να αντιγράψουν το μοντέλο του ποδοσφαίρου, γιατί εμπλέκει τους πάντες: άνδρες και γυναίκες. Με το NBA Europe θα έχουμε και τη χαρά να διαθέτουμε τους παίκτες στην Εθνική, αφού το πρωτάθλημα θα διακόπτεται».

Στο Μιλάνο, τα βλέμματα στρέφονται στον Τζέρι Καρντινάλε, ιδρυτή της RedBird Capital Partners και ιδιοκτήτη της Μίλαν, όνομα που εδώ και καιρό συνδέεται με τα πλάνα επέκτασης του NBA. Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Ίντερ, τροφοδοτώντας σενάρια για ένα μελλοντικό «ντέρμπι της Μαντονίνα» και στο παρκέ, με την Ολίμπια Μιλάνο να βρίσκεται στο φόντο των συζητήσεων.

Το Μιλάνο εμφανίζεται να έχει σαφές πλεονέκτημα χάρη στις σύγχρονες υποδομές του –με δεδομένη την ολοκλήρωση του Santa Giulia–, τη μεγάλη εμπορική δυναμική και το διεθνές του προφίλ, στοιχεία ιδιαίτερα ελκυστικά για το NBA.

Στη Ρώμη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην οικογένεια Φρίντκιν, ιδιοκτήτρια της AS Ρόμα. Οι Φρίντκιν είχαν απασχολήσει πρόσφατα τη διεθνή επικαιρότητα και με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξαγοράς των Μπόστον Σέλτικς, πριν η ομάδα περάσει τελικά στα χέρια του Μπιλ Τσίσχολμ και της Sixth Street έναντι 6,1 δισ. δολαρίων.

Η ομάδα θα μπορούσε αρχικά να αγωνίζεται στο PalaEur, εγκατάσταση που απαιτεί αναβάθμιση για να πληροί τα πρότυπα του NBA. Δεν αποκλείεται προσωρινή εξαίρεση, έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση, με πιθανή επιλογή το Centrale del Tennis στο Foro Italico, το οποίο προγραμματίζεται να αποκτήσει κλειστή οροφή.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η νέα ομάδα της Ρώμης θα χρειαστεί και έναν τίτλο συμμετοχής στη Serie A, με τον φάκελο της Vanoli Cremona να παρακολουθείται στενά. Το όνομα της ομάδας –Virtus ή AS Roma Basket– θεωρείται δευτερεύον μπροστά στη σημασία της συνολικής επένδυσης.

Το «τρένο» του NBA Europe κινείται ήδη με ταχύτητα. Μιλάνο και Ρώμη ετοιμάζονται να επιβιβαστούν, με στόχο να επαναφέρουν την Ιταλία στο επίκεντρο του κορυφαίου διεθνούς μπάσκετ.