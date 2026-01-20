Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια αντίστοιχα στα πρώτα ματς της «διαβολοβδομάδας».

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τους Ισραηλινούς με στόχο τη διατήρηση του νικηφόρου σερί (19:15) και την εκτόξευση στην 6άδα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια (21:15) ψάχνει αντίδραση για να βάλει τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς οι Πράσινοι μετρούν τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια στη Euroleague.

Τι ισχύει με τις απουσίες που έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Μόντε Μόρις, καθώς όπως δήλωσε γνωρίζει ότι όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι για την αναμέτρηση.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, οι οποίοι τέθηκαν νοκ άουτ για το παιχνίδι λόγω τραυματισμών. Αντίθετα, διαθέσιμος θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που αντιμετώπισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 13-8 και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στην 8η θέση με 13-9.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Είναι σε καλό μομέντουμ η Μακάμπι. Επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Αμυντικά κάνει πάρα πολλά τρικ, που συχνά μπερδεύουν τον αντίπαλο, πολλές φορές και τους ίδιους.

Οπότε χρειάζεται οι παίκτες μας να μείνουν πιστοί στο πλάνο. Επιθετικά παίζουν περίεργα, με πολλά short roll, τα 5άρια μένουν έξω, τα 4άρια μπαίνουν μέσα. Η δημιουργία του Μπλατ είναι πάντα σημαντική. Είναι γενικά μία ομάδα ιδιαίτερη και πολύ επικίνδυνη, γιατί είναι και σε καλό μομέντουμ με τον τρόπο που παίζει».

Η γραπτή δήλωση του Εργκίν Αταμάν

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι.

Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».