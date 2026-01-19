Κάτας: «Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά τελευταία, θυμόμαστε το προηγούμενο ματς»
Όντεντ Κάτας και Γουίλ Ρέιμαν μίλησαν για το παιχνίδι της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (20/1, 19:15) και εκθείασαν τις δυνατότητες των ερυθρόλευκων ως ομάδα.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φιλοξενηθεί την Τρίτη (20/1, 19:15)από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Όντεντ Κάτας να μιλά για το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Ισραηλινός τεχνικός αναφέρθηκε στο ματς του πρώτου γύρου όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει μια μεγάλη ανατροπή για να το γυρίσουν, ενώ στάθηκε στη φόρμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Οι δηλώσεις του Όντεντ Κάτας:
«Μια ακόμα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμάς. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά τελευταία. Φυσικά θυμόμαστε το τελευταίο μας ματς απέναντί τους. Ήταν μια πολύ σκληρή ήττα. Έχει αρκετές προκλήσεις αυτό το ματς, καθώς μας λείπουν μερικοί παίκτες, αλλά πρέπει να αναπληρώσουμε το κενό τους για να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».
Από την πλευρά του ο Γουίλ Ρέιμαν που εκπροσώπησε τους παίκτες της Μακάμπι πρόσθεσε: «Είναι μια καλή και έμπειρη ομάδα. Παίζουν μαζί για αρκετά χρόνια, αλλά έχουν προσθέσει και κάποια νέα κομμάτια. Παίζουν πολύ καλά αυτό το διάστημα. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά νομίζω πως έχουμε ένα καλό αγωνιστικό πλάνο και καλές πιθανότητες νίκης.
