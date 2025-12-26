Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ απουσιάζει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα και ενοχλήσεις και πριν ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα να παραταθεί η απουσία του από τα παρκέ και από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Τα σενάρια για την επιστροφή του είναι πολλά και σχεδόν καθημερινά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όμως δεδομένα δεν θα είναι άμεση.

Μια διαφορετική… ευχή για τον Παναθηναϊκό κατέθεσε ο Γκίτις Μπλαζεβίτσιους, μιλώντας στον Αουγκούστας Σουλιάουσκας στο Urbonus podcast του Basketnews, εστιάζοντας όχι στο άμεσο αγωνιστικό όφελος, αλλά στη σωστή διαχείριση της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ.

Στο πλαίσιο συζήτησης για το τι θα ευχόταν ο καθένας για τις ομάδες της EuroLeague, ο Λιθουανός αναλυτής ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η δική του προσέγγιση ίσως ξενίσει.

Τι ανέφερε για την κατάσταση του Λεσόρ και τη σωστή διαχείριση

«Θα σε εκπλήξει αυτό που θα σου πω. Θα ευχηθώ για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να επιστρέψει και να μην γυρίσει βιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπλαζεβίτσιους στάθηκε στο γεγονός ότι αν εξαιρέσουμε τα ματς του Άμπου Ντάμπι ο Γάλλος σέντερ έχει να αγωνιστεί για περισσότερο από έναν χρόνο, κάτι που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. «Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί απλά δεν έχει παίξει μπάσκετ εδώ και πάνω από έναν χρόνο», σημείωσε, θυμίζοντας πως η πρόωρη επιστροφή του στο Final Four ενδέχεται να του στοίχισε περισσότερο χρόνο εκτός δράσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνθήκη που θα συναντήσει ο Λεσόρ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι η frontline είναι ήδη γεμάτη. «Θα επιστρέψει σε ένα μεγάλο rotation ψηλών, με Φαρίντ, Ρίσον Χολμς που γυρίζει και τον Γιουρτσέβεν. Θα χρειαστεί ξανά μια αναδόμηση του rotation», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, αγωνιστικά η ομάδα μπορεί να παίξει παρόμοιο μπάσκετ είτε με τον Κένεθ Φαριντ είτε με τον Ματίας Λεσόρ. «Το pick and roll μπορεί να είναι ίδιο, η προστασία του καλαθιού επίσης. Το θέμα είναι να βρεθούν τα σωστά σχήματα», είπε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι ο Εργκίν Αταμάν είναι προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.