«Τρελαίνει» κόσμο ο γιος του Λεσόρ: Σκόραρε στην εξέδρα του Παναθηναϊκού (vid)
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έπαιξαν… μπάσκετ με τον γιο του Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτιζάν και έκανε σουτάκια με την εξέδρα.
Ο γιος του Ματίας Λεσόρ απολαμβάνει την κάθε στιγμή στο ΟΑΚΑ, παίζοντας εκτός γηπέδου σε κάθε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
Μπορεί ο Γάλλος σέντερ να ταλαιπωρείται ακόμα από τον τραυματισμό του, όμως ο πιτσιρικάς του Λεσόρ περνάει ευχάριστα τον χρόνο του και με τον κόσμο στις εξέδρες, κάτι που συνέβη και στη χθεσινή αναμέτρηση με την Παρτιζάν.
Ο μικρός Λεσόρ εξασκούσε τις γνώσεις του με την μπάλα, όταν οι οπαδοί του «τριφυλλιού» τον βοήθησαν να… σκοράρει κάποια καλάθια. Ο κόσμος στην εξέδρα δημιούργησε στεφάνια με τα χέρια του και παρότρυνε τον πιτσιρικά να σκοράρει, προσφέροντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς στον γιο του Γάλλου σέντερ.
Δείτε βίντεο με τον γιο του Ματίας Λεσόρ
@tikapan #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #mpesfypgamw #gate13 ♬ πρωτότυπος ήχος – Titika Panagiotidi
