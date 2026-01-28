Η αντίδραση του Λεσόρ για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Θεέ μου…» (pic)
Συγκλονισμένος είναι και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, με το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Στο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία, αναφέρθηκε ο Ματίας Λεσόρ.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να δει το σοκαριστικό βίντεο, ενώ τόνισε πως οι «πράσινοι» παίζουν με τη Βιλερμπάν μέσα στην εβδομάδα και οι οπαδοί θα μπορούσαν να είναι του «τριφυλλιού».
Η αντίδραση του Λεσόρ
Danm I did want to see that video it’s crazy cause we’re playing in Lyon this week to and this could’ve been some Pana fans. May the gate of heaven be open to them 🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🙏🏿
— Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 27, 2026
«Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο… Είναι τρελό, γιατί παίζουμε αυτή την εβδομάδα στη Λιόν και μπορεί να ήταν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας είναι οι πύλες του παραδείσου ανοιχτές για αυτούς», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γάλλος.
