Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Φραγκάκης Ευάγγελος, συμμετείχε ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις εργασίες της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής και τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COTER), η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών European Committee of the Regions.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνοχή των ευρωπαϊκών εδαφών, καθώς και τη διασύνδεση των μεταφορών και των πόλεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, όπως τονίζει και σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Χάλκης, στις πολιτικές για ένα βιώσιμο και συνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τις πόλεις, καθώς και σε νέες μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις της μικρονησιωτικότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, τόνισε ότι η πολιτική συνοχής οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τα μικρά νησιά ως ξεχωριστές οντότητες, με αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Χάλκης ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και «ζωντανό εργαστήριο» πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.