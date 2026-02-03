Δήμαρχος Χάλκης: Ζητούμενο οι Ευρωπαϊκές πολιτικές με την προσοχή στραμμένη στα μικρά νησιά

Η παρουσία της Ελλάδας στις εργασίες της Επιτροπής SEDEC (Επιτροπή Κοινωνικών Πολιτικών, Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έντονη συμμετοχή της χώρας μας στο διάλογο για την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση, τη νεολαία, την απασχόληση και τον πολιτισμό αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένες και ρεαλιστικές πολιτικές.

Μια από αυτές τις παρουσίες στα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά όργανα είναι και του Δημάρχου της Χάλκης Ευάγγελου Φραγκάκη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Χάλκης: «Κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, νεολαία, απασχόληση και πολιτισμός δεν είναι θεωρία — είναι καθημερινή πράξη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στο περιθώριο της SEDEC, είχα ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, μεταφέροντας ξεκάθαρο μήνυμα:

Μεγαλύτερη και ουσιαστική προσοχή στα μικρά νησιά

Ευρωπαϊκές πολιτικές με ισχυρή νησιωτική & εδαφική διάσταση

Ίσες ευκαιρίες για όλους, παντού στην Ευρώπη.

Η χώρα μας συνεχίζει να διεκδικεί, να συμμετέχει και να διαμορφώνει πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες» ήταν το μήνυμα με το οποία έκλεισε την ανάρτηση του ο Δήμαρχος.