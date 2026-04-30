Charlotte Foucteau: Η αξία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τα Νέα της Αγοράς 30 Απριλίου 2026, 12:58

Η CEO της TP Greece στο Delphi Economic Forum 2026 αναδεικνύει τα “moments that matter”, όπου η εμπιστοσύνη και η ανθρώπινη κρίση παραμένουν καθοριστικές

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτατα και επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece και επικεφαλής της περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικών χωρών, συμμετείχε στο πάνελ “Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age” στο Delphi Economic Forum 2026.

Κατά την τοποθέτησή της, ανέδειξε ότι η συζήτηση γύρω από την «αντικατάσταση» του ανθρώπου από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι παραπλανητική, σημειώνοντας ότι «δεν μιλάμε για αντικατάσταση, αλλά για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπου εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη αξία». Όπως εξήγησε, η πραγματική αλλαγή δεν είναι η μετάβαση από τον άνθρωπο στην τεχνολογία, αλλά από την παρουσία ανθρώπων παντού, στη στοχευμένη παρουσία τους εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία για τον πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Foucteau ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες όπου η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική:

  • στον σχεδιασμό των εμπειριών, δηλαδή στον τρόπο που διαμορφώνεται η συνολική εμπειρία του πελάτη,
  • στην εκτέλεση, ιδιαίτερα στα λεγόμενα “moments that matter”, όπου ο πελάτης χρειάζεται κατανόηση, υποστήριξη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης,
  • και στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο, όπου η ανθρώπινη κρίση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υπευθυνότητας, της συμμόρφωσης και της ορθής λειτουργίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η ΤΝ δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον μετακινήσει εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία. Εκεί όπου χτίζεται η εμπιστοσύνη και διαμορφώνεται η σχέση με τον πελάτη. Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο».

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογικός, αλλά λειτουργικός, καθώς απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τις διαδικασίες τους, και όχι απλώς να ενσωματώσουν νέα εργαλεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα αυτή πραγματικότητα, τονίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει νέες προοπτικές εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η TP Greece επενδύει σε ένα μοντέλο που συνδυάζει την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ανθρώπινη κρίση και εξειδίκευση, εστιάζοντας στα σημεία όπου δημιουργείται πραγματική αξία για τον πελάτη.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με τον ανθρώπινο παράγοντα, διαμορφώνοντας το μέλλον της εμπειρίας πελάτη σε έναν κόσμο όπου η σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας εξελίσσεται διαρκώς.

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

