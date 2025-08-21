newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 06:41

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Πλούσια σε φυσικούς πόρους, ιδίως σε κρίσιμα ορυκτά για την πράσινη μετάβαση και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και αμυντικά συστήματα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -που κέντρισε πρόσφατα το ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου Τραμπ- μαστίζεται εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες από φονικές συγκρούσεις, με εκατομμύρια νεκρούς και εκτοπισμένους και φόντο μια σπειροειδή ανθρωπιστική κρίση.

Στην αιματοχυσία εμπλέκονται περισσότερες από 120 ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες, πολλές εκ των οποίων λειτουργούν ως «πληρεξούσιοι» ξένων δυνάμεων, με πιο διαβόητη το «Κίνημα της 23ης Μαρτίου», γνωστή ως M23, που υποστηρίζεται πρωτίστως από τη γειτονική Ρουάντα.

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αστραπιαία επίθεση αυτής της πολιτοφυλακής στις αρχές του έτους.

Ο ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει μαζικές φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων γενοκτονίας.

Στην κλιμάκωση των μαχών, το M23 κατέλαβε τεράστιες εκτάσεις στο πλούσιο σε ορυκτά ανατολικό Κονγκό.

Η απάντηση της ηγεσίας στην Κινσάσα ήταν να βγάλει από τον περασμένο Μάρτιο στο σφυρί τα «ασημικά» της χώρας, επιδιώκοντας διεθνείς πάτρωνες στην εξασφάλιση ασφάλειας και σταθερότητας.

Ήταν σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν που ο Κογκολέζος πρόεδρος Φελίξ Τσισεκέντι προσέφερε τα κρίσιμα ορυκτά αποθέματα της χώρας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Επιδιδόμενος από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο σε ένα γεωπολιτικά τυχοδιωκτικό διεθνές κυνήγι εξασφάλισης κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών -από την Ουκρανία, μέχρι τη Γροιλανδία- ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αδράξει την ευκαιρία.

Στις 27 Ιουνίου είχε ήδη πια στήσει φιέστα στον Λευκό Οίκο με την υπογραφή νέας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα.

Μία από τις έξι πολεμικές συγκρούσεις που επαίρεται ότι έχει τερματίσει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς εκεχειρία, ενόσω τώρα επιδιώκει να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία με τη Ρωσία, ονειρευόμενος τον… παράδεισο και ένα Νόμπελ Ειρήνης.

YouTube thumbnail

Παχιές υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα και νεο-αποικιοκρατία

Ευλογώντας τα «γένια» του, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας Κονγκό-Ρουάντα, που μεταξύ άλλων προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των στρατευμάτων του Κονγκό και αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, συμπεριλαμβανομένης της M23.

Τόσο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Αφρική Μασάντ Μπούλος, όσο και οι ΥΠΕΞ των δύο αφρικανικών κρατών που υπέγραψαν τη συμφωνία του Ιουνίου, επαίνεσαν τον ρόλο του Τραμπ στην επίτευξή της.

Την ξεχώρισαν από προηγούμενες αποτυχημένες μεσολαβητικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διάστασής της, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ αποκτούν πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο του Κονγκό, σε ευθύ ανταγωνισμό με την Κίνα.

Όμως έκτοτε τίποτε δεν λειτούργησε πρακτικά.

Η διμερής δέσμευση Κονγκό-Ρουάντα για συνεργασία υπό το σχήμα μιας κοινής επιτροπής ασφαλείας και ενός μηχανισμού εποπτείας, με την παροχή εγγυήσεων για την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων και τον τερματισμό της υποστήριξης παραστρατιωτικών ομάδων έμεινε στα λόγια.

Η κυβέρνηση του Κονγκό και η ανταρτική ομάδα M23, που βρίσκονταν έκτοτε σε παράλληλες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, δεν κατάφεραν να υπογράψουν μια τελική ειρηνευτική συμφωνία που είχε προγραμματιστεί για 18 Αυγούστου.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα στη Ντόχα αποδείχθηκε «τρύπια».

Το αποτέλεσμα ήταν η κατάρρευση των συνομιλιών, με την Μ23 να ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα την αποχώρησή της από την διαδικασία μέχρι νεοτέρας…

Η βία συνεχίστηκε, δε, με περισσότερους από 300 νεκρούς στο ανατολικό Κονγκό μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Από την επιτυχία των συνομιλιών στη Ντόχα εξαρτώνται εν τω μεταξύ τα σχέδια επενδύσεων και εκμετάλλευσης των πλούσιων κοιτασμάτων κολτανίου στην πόλη Ρουμπάγια του ανατολικού Κονγκό, που από τον Απρίλιο του 2024 είναι υπό τον έλεγχο του M23, αλλά πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος κοινοπραξίας υπό τον Τζέντρι Μπιτς.

Έναν Τεξανό διαχειριστή κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, πρόεδρο της επενδυτικής εταιρείας America First Global και εκ των χρηματοδοτών της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

YouTube thumbnail

«Τα καλά και συμφέροντα»

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση της Κινσάσα συζητά τα δικαιώματα για το ορυχείο κολτανίου στην Ρουμπάγια με τον Τεξανό φιλοτραμπικό επενδυτή πριν καν στεγνώσει το μελάνι στην ειρηνευτική συμφωνία του Ιουνίου με τη Ρουάντα.

Για το έργο θα μπορούσαν να απαιτηθούν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια, με την παραγωγή να διοχετεύεται νόμιμα μέσω της Ρουάντα, με προτεινόμενο ένα χυτήριο στην πρωτεύουσα Κιγκάλι.

Ερωτηθείς από το πρακτορείο Reuters, ο Τζέντρι Μπιτς επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του, αρνήθηκε ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Αντιδρώντας σε αυτή τη συναλλακτική διπλωματία, περισσότερα από 50 μέλη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ απέστειλαν προ ημερών επιστολή στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρκέστηκε πάντως σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, με την οποία επανέλαβε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για στήριξη των προσπαθειών προώθησης της ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα.

Προανήγγειλε πρόσκληση των αρχηγών των δύο αφρικανικών κρατών στον Λευκό Οίκο, χωρίς όμως να ανακοινώσει λεπτομέρειες.

Το όραμα του Τραμπ είναι «ένα win-win αποτέλεσμα, όπου όλα τα μέρη επωφελούνται οικονομικά και πολιτικά, μέσω της συνεργασίας και της κοινής ευημερίας», ανέφερε δήλωση εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε εν τω μεταξύ κυρώσεις σε πολιτοφυλακές και άλλους παράγοντες για «λαθρεμπόριο ορυκτών» στο Κονγκό.

Άφησε ωστόσο εκτός το M23, καθώς οι κυρώσεις αφορούσαν την περίοδο πριν οι αντικυβερνητικοί αντάρτες στο Κονγκό πάρουν τον έλεγχο του ορυχείου στην Ρουμπάγια.

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι το «Κίνημα της 23ης Μαρτίου» υπόκειται ήδη σε κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2013 για τις συγκρούσεις στο ανατολικό Κονγκό.

Η εξαίρεσή του από τον νέο γύρο κυρώσεων ερμηνεύεται από πολλούς ως προσπάθεια να μην τιναχθούν στον αέρα οι ούτως ή άλλως μετ’ εμποδίων διαπραγματεύσεις στη Ντόχα.

YouTube thumbnail

Διπλωματία…. για τα μάτια του κόσμου

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Κογκολέζος γυναικολόγος Ντένις Μακουέγκε -γνωστός για την προσφορά του σε πλείστα όσα θύματα σεξουαλικής βίας στη χώρα του- δεν μασά α τα λόγια του.

Χαρακτηρίζει την ειρηνευτική συμφωνία αλά Τραμπ «ανταμοιβή της επιθετικότητας, νομιμοποίηση της λεηλασίας των φυσικών πόρων του Κονγκό και θυσία της δικαιοσύνης για μια εύθραυστη ειρήνη».

Οργανώσεις και αναλυτές καταγγέλλουν ότι αφήνει ανοιχτές πολλές πληγές, χωρίς την άσκηση διώξεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Δεν θίγει καν θέματα δικαιοσύνης και αποζημιώσεων των θυμάτων.

Βάζει στο περιθώριο την κοινωνία των πολιτών και κάνει τα στραβά μάτια στην εκμετάλλευση ακόμη και ανηλίκων στα ορυχεία του Κονγκό, από τα οποία ετοιμάζονται να πλουτίσουν δυτικοί επενδυτές και εταιρείες, ενώ ο λαός του ζει στη φτώχεια.

Πέρα από τα γεωπολιτικά «παίγνια», με επίκεντρο τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα, ουδείς επί της ουσίας στο Κονγκό βλέπει μια βιώσιμη ειρήνη.

Αντίθετα, οι φόβοι εντείνονται ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε μια μακρά ιστορία εκμετάλλευσης, με τον επίδοξο Νομπελίστα Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ να εγκαινιάζει μια νέα περίοδο αποικιοκρατίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Wall Street
Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο